Tesla poursuit ses clients chinois qui dénoncent des dysfonctionnements

Tesla, le constructeur automobile américain, a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs clients chinois qui ont porté plainte concernant des dysfonctionnements de leurs véhicules. L'entreprise d'Elon Musk aurait remporté presque tous ses procès. L'enquête de l'AP révèle que Tesla aurait poursuivi en justice au moins 6 propriétaires chinois de voitures au cours des quatre dernières années, ainsi que 2 médias et 6 blogueurs chinois, qui l'avaient critiqué.

Tesla , le constructeur automobile américain, a intensifié sa riposte contre ses clients chinois qui ont exprimé des plaintes concernant des dysfonctionnements dans leurs véhicules. Selon une enquête de l'agence de presse américaine Associated Press (AP), dont BFMTV se fait l’écho, Tesla a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs de ses clients chinois ayant fait l'objet de plaintes pour des problèmes de véhicules. L'entreprise d'Elon Musk aurait remporté presque tous ses procès.

L'AP rapporte l'histoire de Zhang Yazhou, une passagère d'une Tesla Model 3, qui a été impliquée dans un accident en février 2021. Selon elle, les freins de la voiture, conduite par son père, ont lâché, provoquant l'accident qui a conduit à l'hospitalisation de ses parents pendant 4 jours. Cependant, pour la police, seul le père de Zhang Yazhou était responsable de l'accident. Zhang Yazhou a alors déposé une plainte auprès d'un organisme de réglementation afin d'obtenir une indemnisation et a également réclamé les données informatiques du véhicule auprès de Tesla, sans succès. Pour dénoncer la défaillance des freins des véhicules Tesla, Zhang Yazhou a décidé de mener des actions de protestation devant un concessionnaire ou lors de salons automobiles. Ces actions, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, n'ont pas été du goût du constructeur automobile qui a intenté une action en justice contre elle. Tesla l'accuse d'avoir diffusé de fausses informations portant atteinte au groupe automobile. AP révèle que l'entreprise d'Elon Musk a gagné ce procès et Zhang Yazhou a été sommé de s'excuser publiquement et de payer 170 000 yuans (22 500 euros) au constructeur américain. La cliente a fait appel de la décision. «En tant que consommatrice, même si j'ai dit quelque chose de mal, j'ai le droit de commenter et de critiquer», a-t-elle déclaré à l'AP. Tesla aurait poursuivi en justice au moins 6 propriétaires chinois de voitures au cours des quatre dernières années. Selon la même enquête, le constructeur américain de voitures électriques aurait également poursuivi 2 médias et 6 blogueurs chinois qui l'avaient critiqué. «Le gouvernement a accordé à Tesla un statut de super-entreprise qui a mis les consommateurs dans une position très vulnérable», explique un avocat cité dans l'enquête.





