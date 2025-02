Tesla perd un contrat militaire d'une valeur de 400 millions de dollars à cause d'un conflit d'intérêts

Le département d'État américain a annulé un contrat de 400 millions de dollars avec Tesla pour fournir des véhicules électriques à l'armée, suite à des inquiétudes concernant un potentiel conflit d'intérêts. Le contrat aurait été attribué à Tesla, la société détenue par Elon Musk, qui occupe également le poste de directeur du département de l'efficacité gouvernementale.

Récemment, une information provenant des États-Unis nous apprenait que Tesla allait probablement recevoir un contrat de 400 millions de dollars pour équiper l'armée américaine de ses voitures électriques. Cependant, le département d'État semble faire machine arrière, vraisemblablement concernant les pick-up Cybertruck .

Ce contrat lançait un dilemme politique dépassant un simple accord entre l'État et un constructeur automobile : Tesla étant la propriété de Elon Musk, désormais intégré à l'administration Trump à la tête du Département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis. Son rôle ? Optimiser et limiter les dépenses d'argent public du gouvernement. Évidemment, la peur d'un conflit d'intérêts fait surface dans une telle situation, comme l'a mis en avant le sénateur Bernie Sanders. Toutefois, le Département d'État est revenu sur cette annonce privant Tesla d'une commande importante qui aurait donné un peu d'oxygène au constructeur traversant une période de récession. Après que la presse a annoncé à ses lecteurs que Tesla allait recevoir la majorité d'un contrat de 400 millions de dollars pour équiper l'armée de véhicules électriques blindés, le Département d'État a modifié jeudi dernier ledit document, comme le rapporte une publication de *The New York Times*. Le Département d'État a même fait savoir qu'il s'agissait d'une erreur commise après que Tesla a été le seul constructeur à répondre favorablement à l'appel d'offres. Certes, Tesla est l'un des plus importants fabricants de véhicules électriques dans le monde, mais si l'armée américaine a l'intention de se munir de pick-up électriques, Ford aurait pu faire une offre avec son F-150 électrique.Ces modifications dans le document et les déclarations des porte-paroles du gouvernement semblent vouloir calmer une polémique. En annonçant ce contrat de 400 millions d'euros en faveur de Tesla, divers médias ont alors pointé du doigt un conflit d'intérêts, dans lequel Musk aurait pu profiter de sa position au sein de l'administration pour diriger de l'argent vers son entreprise Tesla, qui a montré un ralentissement de son activité au mois de janvier dernier. Cette volonté de fournir des véhicules électriques à l'administration est une initiative de l'ancien président Joe Biden. Donald Trump, de son côté, a promis de réduire les dépenses des États-Unis, même si cela implique de revenir sur l'objectif de verdir le parc automobile public afin de limiter l'impact du pays sur le réchauffement climatique.





