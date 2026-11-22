Tesla lance la version 15 du FSD avec un IA dix fois plus puissant. Mais en France, cette mise à jour majeure est interdite alors que l'Europe durcit ses normes. Analyse technique.

Tesla initie le déploiement de la version 15 de son système de conduite supervisée Full Self Driving, connu sous l'acronyme FSD. Cette mise à jour majeure s'appuie sur un modèle d'intelligence artificielle considérablement élargi et intègre une nouvelle visualisation de l'environnement en temps réel. L'entreprise promet une autonomie complète pour l'année prochaine, une promesse faite depuis près de dix ans.

Architecture neuronale et puissance de calcul

Tesla augmente la taille de son réseau neuronal de manière significative. Le nombre de paramètres passe d'environ un milliard à dix milliards. Cette architecture plus vaste permet au système d'assimiler davantage de situations rares lors de l'entraînement. Cependant, cette complexité nécessite une puissance de calcul accrue. Le système v15 fonctionne exclusivement sur l'ordinateur AI4 présent dans les modèles Tesla récents. Les quelque quatre millions de véhicules équipés de l'ancien matériel HW3 sont exclus de cette mise à jour. Ils resteront sur une branche v14 allégée.

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Nouvel encodeur de vision et sécurité

La fonctionnalité centrale de cette version est un nouvel encodeur de vision. Ce composant logiciel convertit les flux des caméras en une compréhension fine de la scène routière. Il est partagé avec le futur Robotaxi et le robot humanoïde Optimus. L'encodeur a été entraîné sur des millions de vidéos issues d'Internet. Cette architecture divise par vingt-cinq le taux d'interventions critiques. Ces situations d'urgence obligent le conducteur à reprendre le volant. Tesla ne communique aucun chiffre de départ pour comparer cette performance. Le constructeur affirme que l'encodeur repère mieux les panneaux, les petits animaux, les débris et les nids-de-poule.

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Paradoxe réglementaire et historique des défauts

En France, le système demeure interdit malgré ces avancées technologiques. Cette version 15 assouplit les garde-fous que l'Europe cherche à durcir. La liste des nouveautés ressemble à l'inventaire des reproches adressés au système depuis des années. Les panneaux sont mal interprétés et les nids-de-poule sont avalés sans freinage. La vitesse reste approximative aux abords des écoles. Elon Musk avait promis l'évitement des nids-de-poule dès 2019. Le système tente de combler ces lacunes techniques sur la route.

Fonctionnalités pratiques et confort quotidien

Les autres ajouts concernent le confort quotidien des conducteurs. La navigation mémorise désormais les itinéraires favoris de la flotte. Cette fonction s'active au début et à la fin des trajets. Un mode porte-vélos autorise l'activation du FSD avec un accessoire. Les manœuvres en marche arrière sont toutefois interdites dans ce mode. La caméra intérieure surveille le regard même avec une casquette. Elle relâche sa sévérité dans les profils de conduite les plus dynamiques.