Tesla Active Radar Intérieur: Sécurité et Fonctionnalités Étonnantes

Tesla vient d'activer un radar intégré dans ses voitures électriques pour détecter les occupants et adapter les fonctions de sécurité, comme le déploiement des airbags, en fonction de la morphologie des passagers. Le nouveau Model Y peut même détecter les occupants arrière et alerter le propriétaire en cas d'oubli d'un enfant ou d'un animal.

Après trois ans d'inactivité, Tesla vient d'activer un radar d'habitacle dans ses voitures électriques. Ce radar permet de détecter les occupants et d'adapter plusieurs réglages en conséquence, notamment le déploiement des airbags. L'activation se fait via un radar installé au-dessus du rétroviseur intérieur, derrière le ciel de toit. Il est capable de détecter les occupants des sièges avant et d'adapter certaines fonctions en conséquence.

La fonction la plus impressionnante est l'adaptation du déploiement des airbags en cas de choc. Le radar peut ajuster le déploiement des airbags en fonction de la morphologie de la personne, réduisant ainsi les risques de blessures et les coûts de réparation. La voiture peut même décider de ne pas activer un airbag s'il serait inefficace pour la protection de l'occupant.Le nouveau Model Y va encore plus loin en pouvant détecter les occupants arrière. En cas d'oubli d'un enfant ou d'un animal à bord, la voiture peut alerter le propriétaire, allumer la climatisation ou même appeler les secours. Cette détection du second rang ne sera toutefois activée qu'à une date ultérieure dans l'année. Le Model Y « 2025 » sera donc équipé d'un radar fonctionnel, mais qu'en est-il des autres Tesla déjà en circulation ? Étonnamment, la marque aurait commencé l'installation du radar dès 2021 sur certains Model Y, mais sans l'activer.





TESLA RADAR SÉCURITÉ AIRBAGS MODEL Y

