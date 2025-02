Terreur sur les trottoirs : Deux jeunes hommes condamnés pour l'enlèvement d'un adolescent

Igor, un jeune footballeur de 13 ans, a été victime d'un enlèvement terrifiant par une bande de jeunes hommes. Les ravisseurs, motivés par un règlement de compte avec le frère d'Igor, l'ont retenu prisonnier dans une camionnette et menacé de le jeter dans la Seine. Après quelques heures de cauchemar, l'adolescent a été relâché sans que ses ravisseurs n'aient atteint leur but. Le tribunal a condamné les deux prévenus à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis.

Igor a vécu la terreur de sa vie. Ce jeune homme de Mennecy , passionné de football, habitait avec son frère et sa mère à moins de 5 minutes du stade. Ce week-end, comme à son habitude, il s'est rendu à son entraînement. À 23 heures, en rentrant chez lui, Igor a croisé une camionnette blanche qui s'est arrêtée devant lui. La porte latérale s'est ouverte et plusieurs individus se sont jetés sur lui.

La camionnette a pris la direction de l'avenue Dargaud et le jeune garçon a été pris sous pression par ses ravisseurs. Ils voulaient se venger de son frère aîné et lui ont ordonné de l'appeler. Les menaces ont fusé : « Tu vas finir dans la Seine », leur ont-ils lancé à ce garçon effrayé. Quelque temps plus tard, l'enfant de 13 ans a été relâché sur le parking du Netto, sans que ses agresseurs n'aient atteint leur but. « Igor était terrorisé », raconte sa mère au tribunal. « Ils l'ont détruit psychologiquement. Une vidéo où il est en pleurs dans la camionnette continue de circuler sur les réseaux sociaux. On ne vient pas à 11 personnes pour jouer aux cartes », ironise-t-elle. Les deux prévenus, majeurs au moment des faits, peinent à s'expliquer. Ils ressemblent à des jumeaux : cheveux longs retenus en queue-de-cheval, chaussures de sport de marques aux pieds, ils n'ont aucun antécédent judiciaire. Ce soir-là, un groupe de 11 individus, résidant au Coudray-Montceaux, a décidé de faire une descente à Mennecy pour une raison jamais éclarecie. Arrivés sur place, ils n'ont rien trouvé. C'est en repartant qu'ils ont croisé Igor rentrant de son entraînement de football. « Vous vous rendez compte du traumatisme vécu par votre victime ? », l'interroge la présidente du tribunal. « Aujourd'hui oui », s'excusent les deux protagonistes sans grande conviction. L'avocate du jeune garçon enlevé, Maître Deborah Meier-Mimran, n'a pas mâché ses mots lors de sa plaidoirie. « Je vous rappelle qu'un tiers des rixes recensées sur le territoire national ont lieu en Essonne », s'est-elle alarmée. « Il faut en finir avec cette logique alarmante des matches retour entre bandes », a-t-elle poursuivi, demandant au tribunal, comme le procureur de la République, que les prévenus et « leur bêtise crasse » soient sanctionnés. Ils ont été condamnés à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis. La partie ferme de leur peine s'effectuera sous la surveillance d'un bracelet électronique. *Les prénoms ont été changés. Suivez toute l'actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Enlèvement Tribunal Mennecy Essonne Adolescents Justice Condamnation Terrorisme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Incendie d’un pavillon dans les Yvelines : les pompiers sauvent deux femmes piégées par les flammesDeux femmes âgées de 18 et 88 ans ont été secourues, ce vendredi 24 janvier 2025, à Maisons-Laffitte (Yvelines). Elles étaient prisonnières de leur pavillon en feu.

Lire la suite »

Deux Gauches, Deux Valeurs, Deux Destinées : La Fissure Réelle et Durable de la Gauche FrançaiseCet article explore les divisions profondes qui traversent la gauche française, illustrées par les débats récents sur la censure du gouvernement Bayrou et les votes des eurodéputés LFI. L'article souligne la divergence entre les deux principales forces de la gauche : une gauche réformiste et social-démocrate, incarnée par le PS, et une gauche plus radicale et révolutionnaire, représentée par LFI. Les divergences sur les valeurs fondatrices de la République, la laïcité et l'ordre public, ainsi que sur les stratégies politiques, créent un fossé difficile à combler.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »