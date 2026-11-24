Le festival Terres du Son 2027 révèle son trio final avec Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor. Découvrez les dates, prix et détails de cette immense rave party à Monts.

Le festival Terres du Son, qui se tiendra à Monts dans le département de l'Indre-et-Loire, a officiellement dévoilé ses dernières têtes d'affiche pour l'édition 2027. L'annonce, faite sur les réseaux sociaux, confirme la présence du trio composite Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor sur la scène principale du festival.

Ce line-up spectaculaire est prévu pour le samedi 10 juillet. Les organisateurs du festival de Monts promettent une ambiance unique avec ce qu'ils qualifient d'"immense rave party" et d'un show explosif susceptible de transformer radicalement l'atmosphère de la prairie accueillante.

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Un mélange explosif de rap et de techno

Les artistes Vald, Vladimir Cauchemar et Todiefor sont connus pour fusionner le rap et la techno dans une formule musicale puissante et distinctive. Leur approche artistique vise à créer une expérience sonore intense qui marque les esprits des festivaliers présents sur le site.

En mai 2025, le trio a publié le projet "Pandemonium Reloaded". Cet album propose une réinterprétation des morceaux emblématiques de Vald, enrichis de sonorités électro modernes. Cette release souligne leur capacité à réinventer leurs compositions tout en conservant leur identité musicale forte.

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Un line-up étoilé avec Orelsan et Hoshi

Ce trio s'ajoute à une liste déjà impressionnante d'artistes annoncés par le festival Terres du Son. Parmi les noms majeurs figurent Orelsan et Hoshi, deux figures incontournables de la scène musicale française actuelle. Leur participation confirme l'ambition de l'événement.

D'autres artistes importants rejoignent également cette programmation, tels que Christophe Maé, Creeds, Dub Ine, Eddy de Pretto, Trinix, Marguerite et Eva. Le DJ Creeds, qui compte 3,6 millions d'écoutes sur Spotify, a été récemment intégré à cette affiche prestigieuse.

Informations pratiques et tarifs

Les billets pour cette édition 2027 sont déjà disponibles à la vente en ligne. Le pass pour une journée d'accès au festival est fixé au prix de 49 euros. Pour ceux souhaitant profiter pleinement de l'événement, le pass pour trois jours est proposé à 110 euros.

Ce festival près de Tours continue de s'imposer comme un rendez-vous majeur pour les amateurs de musique. La combinaison d'artistes variés et l'ambiance festive prévue pour le 10 juillet attirent un public nombreux et varié.