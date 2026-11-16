Le projet de Terres du Lauragais prévoit une aire de 10 places. Cette infrastructure ne mettra pas fin aux occupations temporaires de 50 à 80 véhicules sur les terrains de sport locaux.

Lors du conseil communautaire du 20 octobre, les élus de l'intercommunalité Terres du Lauragais ont abordé la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage. Cette discussion survient alors que les terrains de sport, notamment celui de Gardouch, subissent régulièrement des occupations temporaires par des caravanes lors des grands rassemblements.

Obligations légales et calendrier précis

Villefranche-de-Lauragais a franchi le cap des 5 000 habitants, déclenchant une obligation pour l'intercommunalité de travailler à l'aménagement d'une aire d'accueil et d'une aire d'ancrage avant le début de l'année 2027. Alain Rouquayrol, vice-président en charge du dossier, a rappelé que ces études ont bien été lancées via l'adhésion à l'opérateur Maneo. La collectivité considère donc être en règle sur le plan réglementaire et temporel pour respecter le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage.

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Limites de l'aire d'accueil de 10 places

L'infrastructure projetée ne comptera que dix places. Elle est conçue pour accueillir de petits groupes de citoyens français itinérants pour des séjours réguliers ou de moyenne durée, ainsi que pour offrir une possibilité de sédentarisation via l'aire d'ancrage correspondante. Cependant, le Schéma départemental ne prévoit aucune infrastructure de grand passage sur le territoire actuel. Par conséquent, la création de cette aire de dix places ne constituera pas une solution pour mettre fin aux installations illicites observées jusqu'à présent sur les terrains de sport ou parkings.

Constats sur les implantations temporaires

Les occupations actuelles concernent généralement des groupes de 50 à 80 véhicules et s'apparentent donc à des grands passages temporaires. Ces arrivées occasionnelles, qui ont lieu une à deux fois par an, entraînent parfois des conséquences fâcheuses comme l'annulation d'entraînements sportifs ou l'apparition d'ornières sur les terrains enherbés lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. L'argument selon lequel l'intercommunalité ne serait pas en règle quant à ses obligations est donc contredit par le fait que l'aire projetée ne répond pas à la demande des grands rassemblements.

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Bémol sur les aires d'ancrage existantes

Si la création de l'aire d'accueil est conforme au calendrier, le représentant de Maneo a apporté un bémol concernant les aires d'ancrage. Des recherches ont révélé des situations où des familles sédentarisées occupent des terrains dans des conditions enfreignant les réglementations d'urbanisme. La régularisation de ces terrains n'est pas établie, bien que l'inverse ne soit pas non plus prouvé. Si ces terrains sont régularisables, la collectivité aura alors déféré aux prescriptions du schéma, confirmant ainsi son obligation d'aménager une aire dédiée aux grands passages uniquement si le schéma le prévoit explicitement.

Prochaines étapes concrètes et études

L'étude visant à trouver le lieu qui accueillera la future aire d'accueil de dix places de Terres du Lauragais entre désormais dans une phase très concrète. Après un démarrage jugé poussif l'an dernier, les premiers éléments des études ont été présentés lors de la première réunion du comité de pilotage créé pour ce dossier. Cette démarche vise à anticiper les besoins futurs tout en maintenant le respect strict des délais impartis par la loi pour l'installation des infrastructures obligatoires.