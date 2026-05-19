Terrasse-pergola du Pinasse Café et enjeu de la rue de la plage

Contestation autour de la loifulness des travaux de reconstruction de la terrasse-pergola du célèbre restaurant, décision de la juridiction judiciaire sur la propriété de la terre, impact des travaux sur la circulation du public et la servitude de passage, ainsi que la validation du maire et des gérants du restaurant par arrêté municipal, tout cela fait partie des sujets traités dans les quelques paragraphes du texte.

Au Cap-Ferret, la nouvelle terrasse-pergola du Pinasse Café contestée au tribunal par des associations. Les gérants du restaurant réfutent les arguments des associatifs, tout comme le maire Philippe de Gonneville, la municipalité de Lège-Cap-Ferret a validé par arrêté une déclaration de travaux de la SAS Pinasse Café pour refaire la terrasse-pergola du célèbre restaurant situé à côté de l' Escale , face à la jetée Bélisaire.

La pergola, qui était en mauvais état, a donc été démolie et reconstruite. La rue de la plage, cette bande de terrain située au Cap-Ferret entre la plage et les restaurants le Pinasse Café et l'Escale, appartient aux propriétaires des murs des deux établissements, selon le tribunal judiciaire de Bordeaux. Les travaux réalisés dernièrement ne sauraient aucunement être regardés comme une construction neuve





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