L'étude de Terra Nova sur le programme de LFI pour la présidentielle 2027 souligne un écart majeur entre les ambitions vertes et les lacunes stratégiques pour l'après-nucléaire.

Le think-tank Terra Nova publie une analyse critique sur le programme environnemental de La France insoumise en vue de la présidentielle 2027, mettant en lumière des contradictions structurelles majeures. L'étude souligne que si les ambitions affichées par Jean-Luc Mélenchon sont louables, leur réalisation pratique manque cruellement de fondations techniques et économiques solides. Ce rapport intervient alors que le livre " L'Avenir en commun " se classe en tête des ventes avec un tirage porté à 300 000 exemplaires pour répondre à la demande.

Écart entre ambitions 100% renouvelables et outils réels

L'objectif principal de La France insoumise consiste à atteindre 100 % d'énergies renouvelables au plus tard en 2060, tout en mettant fin à l'utilisation des énergies fossiles avant 2050. Terra Nova qualifie ces cibles d'" ambitieuses " mais estime que les moyens concrets pour y parvenir sont " absents " du programme politique proposé. L'examen détaillé de " L'Avenir en commun " révèle un fossé considérable entre cette vision prospective et les mesures rétrocédées pour la concrétiser sur le terrain.

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Concernant spécifiquement la cible des énergies propres pour 2060, le texte politique de Jean-Luc Mélenchon évoque le développement de l'éolien en mer, de l'hydrolien et de l'énergie de la houle. Cependant, le think-tank relève avec étonnement que l'éolien terrestre et le solaire, piliers essentiiers de la transition actuelle, sont totalement " oubliés " de la stratégie présentée. Cette omission est jugée difficile à comprendre dans un contexte où ces filières sont déjà actives et contribuent significativement au mix électrique national.

Oubli stratégique du solaire et de l'éolien terrestre

Terra Nova insiste sur le silence assourdissant du programme concernant deux technologies qui ont représenté ensemble près de 15 % de la production d'électricité française l'an dernier. Le rapport note que les filières renouvelables, et notamment l'éolien et le solaire, sont actuellement contraintes de licencier du personnel et font l'objet d'attaques injustifiées de toutes parts. Ignorer ces secteurs dans une stratégie de transition semble donc contradictoire avec la réalité du marché et les capacités industrielles existantes.

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Cette absence de mention ne permet pas d'accélérer le déploiement de technologies matures et éprouvées, ce qui alourdit la charge sur les autres sources d'énergie mentionnées. Le think-tank souligne que ne pas inclure le solaire et l'éolien terrestre prive le projet politique d'outils puissants pour décarboner rapidement le système électrique. Cette négligence stratégique pourrait compromettre la faisabilité technique des objectifs de sortie des énergies fossibles d'ici 2050.

Débats sur la durée de vie du parc nucléaire existant

L'étude de Nicolas Goldberg, expert des marchés énergétiques, aborde également la question complexe du nucléaire. Le programme de La France insoumise prévoit la fermeture progressive des centrales existantes en n'autorisant pas la prolongation de leur durée de vie au-delà de 60 ans, tout en arrêtant le programme de nouveaux réacteurs EPR2. Cette position s'aligne sur une volonté de rupture, mais elle entre en tension avec les avis techniques récents.

En effet, l'Autorité de sûreté du nucléaire et de radioprotection (ASNR) a récemment présenté un projet d'avis sur la possibilité de poursuivre le fonctionnement des réacteurs d'EDF au-delà de la limite des 60 ans. Terra Nova note que le programme de LFI s'interdit par avance une option que le régulateur de sûreté juge aujourd'hui ouverte, et ce, sans avancer d'argument de sûreté précis pour justifier ce refus systématique. Cette approche ferme exclut une solution de continuité souvent débattue par les experts du secteur.

Coûts élevés et risque de déstabilisation du mix électrique

En écartant simultanément la prolongation au-delà de 60 ans et la construction de nouveaux EPR2, Terra Nova estime que le programme retient la combinaison la plus coûteuse et la plus exigeante en rythme de déploiement des énergies renouvelables. L'étude qualifie cette équation énergétique de " hasardeuse " car elle suppose une accélération massive de nouvelles capacités sans mentionner d'ambition actuelle renouvelée pour l'éolien en mer ou le solaire.

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Les conséquences de cette stratégie reposent sur une exigence de temps et d'investissement qui ne semble pas être pleinement assumée par les propositions de campagne. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui a réaffirmé son projet de rupture lors d'un meeting réunissant plus de 20 000 partisans au Bourget en Seine-Saint-Denis, cette critique ne semble pas être une priorité politique immédiate. Cependant, pour les observateurs économiques et énergétiques, le manque de détails concrets sur le financement et le déploiement technique reste le point faible majeur de cette proposition de société pour l'après-2027.