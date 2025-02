Tentative de Meurtre sur Policiers à Paris: Un Homme Mis en Examen

Un homme a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique après avoir légèrement blessé trois policiers à Paris. Il aurait déclaré aux enquêteurs une « envie déterminée de mourir » mais l'impossibilité religieuse de recourir au suicide.

Mardi 4 février à Paris , un homme qui a légèrement blessé trois policiers, juste devant la préfecture de police (PP) très sécurisée, a été mis en examen samedi 8 février pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le suspect a été placé en détention provisoire, a confirmé à l'AFP le parquet de Paris . Selon le ministère public, il a déclaré devant les enquêteurs « une envie déterminée de mourir mais l'impossibilité religieuse de recourir au suicide ».

\Les faits se sont déroulés peu avant 13 heures, rue de la Cité, devant l'entrée de la PP, côté Notre-Dame de Paris. Les trois agents de la Brigade des réseaux ferrés franciliens étaient « en mission » devant la PP quand ils ont été attaqués « par un individu qui s'est précipité sur l'un d'entre eux pour essayer de lui prendre son arme », avait expliqué le préfet de police Laurent Nuñez. Il avait affirmé que l'agresseur avait « crié plusieurs fois Allah Akbar » selon les policiers visés. Mercredi matin, le parquet, qui se fondait sur les auditions réalisées, a précisé que ses cris avaient été proférés « lors de son trajet vers le commissariat, après son interpellation ». Devant les enquêteurs, le suspect a lui « réfuté avoir tenu les propos rapportés », mais a affirmé qu'« il n'y avait pas d'autre dieu que dieu », a relaté lundi le parquet. \ L'homme avait déjà été arrêté en 2023 pour avoir tenté de prendre l'arme d'un agent de la Sûreté ferroviaire, puis quelques mois plus tard pour avoir tenté de s'emparer de celle d'un policier lors d'un contrôle. Il avait été déclaré irresponsable pénalement pour ces deux affaires et hospitalisé d'office pour l'une d'elles. Contactée par l'AFP, son avocate, Noémie Gorin, n'a pas souhaité s'exprimer. Dans la foulée des faits, le parquet national antiterroriste avait indiqué être en « évaluation de la procédure ». Toutefois, la mise en examen prononcée samedi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris, et non par le Pnat, indique que le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. La préfecture de police a déjà été la cible d'attaques, cette fois-ci mortelles et perpétrées par un assaillant radicalisé: en octobre 2019, un agent de la préfecture de police avait semé la terreur à la pause déjeuner en tuant quatre personnels avant d'être abattu. Le 24 janvier 2025, l'information judiciaire ouverte s'était soldée par un non-lieu, l'assaillant étant mort et ayant agi seul, selon les juges d'instruction antiterroristes





