Tentative de meurtre : Bébé enterré vivant en Caroline du Sud, père inculpé

Un nourrisson de 11 mois a survécu à 24 heures d'enfouissement sous terre dans une cage en grillage. Le shérif de Caroline du Sud a confirmé l'inculpation de Michael Comer.

Un incident grave s'est produit en Caroline du Sud le lundi 9 novembre 2026, lorsqu'un nourrisson de onze mois a été retrouvé vivant après avoir été enterré sous terre pendant vingt-quatre heures. Les autorités ont confirmé que le père de l'enfant, Michael Comer, âgé de vingt-cinq ans, avait inculpé pour tentative de meurtre et négligence envers un enfant. Cette découverte a été rendue possible grâce à une mobilisation massive de plus de cent personnes qui ont fouillé la propriété familiale.

La découverte de Koah Comer

Les enquêteurs ont localisé le petit Koah Comer enterré à une profondeur de trente centimètres dans une cage en grillage destinée aux chiens. L'enfant, enveloppé dans une serviette, a été exhumé par des équipes de secours et des bénévoles qui creusaient méthodiquement la zone après avoir entendu les pleurs du bébé. Le shérif a indiqué que plusieurs facteurs avaient contribué à la survie miraculeuse de l'enfant, espérant qu'il ne gardera que peu de souvenirs traumatisants de cet événement à son âge de onze mois.

Also read Tentative de féminicide à Saint-Denis-de-Pile, un homme meurt dans l'incendie

Détails de la garde et disparition

Karina Comer, la mère de l'enfant, avait confié Koah à Michael Comer le jour de l'incident, le temps de faire une course et d'attendre l'arrivée d'une autre personne chargée de la garde. Les autorités ont précisé que Karina Comer ne serait pas partie sans sa fille, suggérant qu'elle ignorait les intentions de son compagnon. Lors de leur arrivée, les personnes de garde n'ont pas trouvé le nourrisson, ce qui a déclenché une alerte rapide.

Advertisement

Intervention policière et arrestation

La police est intervenue rapidement chez Michael Comer après avoir perdu la trace de l'enfant. Sur place, les agents ont découvert des jouets pour bébé, mais le nourrisson avait déjà été déplacé. Après avoir retrouvé Michael Comer, plus de cent volontaires se sont mobilisés pour retrouver Koah. Les enquêteurs ont concentré leurs efforts sur une zone spécifique de la propriété où l'enfant a finalement été localisé après que les bénévoles ont commencé à déblayer la terre et creuser.

Inculpations et conséquences juridiques

Michael Comer fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment tentative de meurtre sur son fils de onze mois. Il est également poursuivi pour négligence envers un enfant, déplacement d'un enfant dans le but d'échapper à une procédure de garde, et pour des faits non liés à cette histoire. Le shérif a indiqué que l'enfant se trouvait désormais avec des membres de sa famille. La situation juridique de Michael Comer reste complexe avec ces multiples inculpations en attente de procédures ultérieures.