Tentative de féminicide à Saint-Denis-de-Pile, un homme meurt dans l'incendie

La police ouvre une enquête pour tentative de féminicide à Saint-Denis-de-Pile : un homme de 48 ans s'est brûlé en essayant de tuer sa femme, qui a survécu sous le choc. La victime a disparu sur les lieux, tandis que sa compagne est encore gravement blessée.

Le soir du 10 novembre, la rue Edith‑Piaf à Saint‑Denis‑de‑Pile a été le théâtre d'une tentative de féminicide. Paul Goncalves a enfermé sa femme, Laetitia, dans une chambre avec un bidon d'essence, puis a déclenché un incendie qui a coûté la vie à l'homme et a gravement brûlé sa compagne.

Enquête en cours par le parquet de Libourne

Suite à l'arrivée des gendarmes, appelés par l'un des trois enfants du couple, le parquet de Libourne a officiellement ouvert une enquête pour tentative de meurtre le 11 novembre. Le procureur a précisé que le 48‑ans Paulo Goncalves, dont la mort a été confirmée par les pompiers, s'était suicidé dans l'incendie. La 46‑ans Laetitia, auxiliaire de vie, a été évacuée au centre hospitalier Pellegrin de Bordeaux, où son pronostic vital reste incertain.

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Les enfants, deux majeurs et un mineur de 12 ans, ont été pris en charge selon le protocole féminicide, et la brigade des recherches de Libourne poursuit l'investigation. Le dossier accorde une importance particulière aux témoignages de voisins et aux antécédents de la famille.

Contexte familial et tensions prolongées

Les deux parties avaient vécu à l'adresse depuis près de vingt ans, avant de se séparer en couple. Des problèmes de santé de Paul, qui a cessé d'exercer comme maçon, ont aggravé la situation. Des appels de suicide répétitifs et une demande de séparation, déposée par Laetitia, ont été signalés par des connaissances proches.

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Une voisine a révélé que la maison était en vente et que les tensions ont été exacerbées par la difficulté de Paul à gérer la situation conjugale. En outre, des incidents de disputes poussées à la violence verbale ont été témoins de la communauté, notamment des altercations à propos des clés de la maison.

Réaction du voisinage et impact sur la communauté

Les habitants de la rue Edith‑Piaf ont exprimé leur consternation face à l'événement. L'une d'entre elles a décrit les gyrophares qui ont éclairé toute la rue comme une scène d'horreur, soulignant le choc partagé par les résidents qui ne connaissaient pas la situation familiale de la victime.

Le quartier, habitués à un voisinage paisible, se trouve désormais confronté à une tragédie qui met en lumière les tensions domestiques amères et l'importance d'une prise en charge précoce des familles en crise.

Suivi et éventuelle révision de la sécurité locale

Les autorités sanitaires et les services municipaux ont renforcé la vigilance dans la zone, en particulier après la découverte des véhicules stationnés devant la maison. Le cas reste à l'étude par la police et les experts en sécurité domestique, qui envisagent la mise en œuvre de mesures de prévention locales pour éviter de futurs incidents similaires.

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La prévention des violences conjugales demeure un enjeu majeur, et cet événement souligne l'urgence de soutenir les individus en difficulté avant qu'une situation ne dégénère en tragédie.