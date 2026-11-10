Tentative d'homicide contre Angela Pascoa Dos Santos à Chelles

Angela Pascoa Dos Santos, élue à Chelles, a survécu à une tentative d'homicide ce 10 novembre 2026. L'affaire bouleverse le débat sur les violences lycéennes en Seine-et-Marne.

Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale d'Île-de-France et adjointe au maire de Chelles, a été la cible d'une tentative d'homicide ce mardi 10 novembre 2026. L'agression s'est déroulée devant le lycée Gaston Bachelard, dans le département de Seine-et-Marne, alors que l'élue soutenait des parents d'élèves.

Une attaque brutale devant l'établissement scolaire

Les faits se sont produits ce matin même, alors qu'Angela Pascoa Dos Santos se trouvait aux côtés des familles mobilisées pour obtenir la reprise des cours. L'agresseur a aspergé l'élue d'essence et a tenté de mettre le feu à sa personne. Ce geste violent a provoqué un choc intense, notamment au niveau de la poitrine de la victime, qui a miraculeusement survécu aux blessures.

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L'acte a été qualifié de tentative d'homicide par la justice. Angela Pascoa Dos Santos a immédiatement porté plainte, exigeant une réponse judiciaire implacable. L'élue a souligné que la gravité des faits dépasse largement le cadre d'un simple désordre ou d'un conflit local, marquant une escalade dans les violences observées récemment.

Une réaction politique unanime et ferme

La présidente de l'Assemblée nationale a apporté son soutien à l'élue chelloise dans la foulée des événements. Elle a condamné cet acte avec la plus grande fermeté, affirmant que l'auteur devra être jugé à la hauteur de la gravité des faits commis. Cette réaction montre la volonté de les institutions de ne pas laisser impunes ces violences.

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Le maire de Chelles a également réagi publiquement pour dénoncer ces actes. Il a précisé que son adjointe, chargée de la jeunesse et conseillère régionale, a été visée alors qu'elle défendait la cause des élèves. La Ville de Chelles a promis d'assurer la protection fonctionnelle de l'élue afin de garantir sa sécurité et celle de son mandat.

Une affaire qui dépasse le mouvement lycéen

L'incident au lycée Gaston Bachelard n'est pas isolé dans son contexte local, car des élèves avaient préalablement déclenché un incendie dans l'établissement. Ces derniers manifestaient leur mécontentement face à la situation scolaire, estimant que personne ne les écoutait. Toutefois, les autorités politiques distinguent clairement ce mouvement de simples violences urbaines plus larges.

Angela Pascoa Dos Santos a mis en avant le fait que nous ne sommes plus dans le cadre d'un mouvement lycéen classique. Selon elle, il s'agit de violences urbaines qui appellent une réponse déterminée. Cette position souligne la nécessité de rétablir l'ordre public et de protéger les élus ainsi que les personnels éducatifs contre des attaques physiques directes.

Suivi judiciaire et conséquences pour la ville

L'enquête est désormais ouverte pour tenter d'identifier l'auteur de l'attentat. La justice doit déterminer si l'acte était prémédité ou s'il s'agit d'un acte désespéré suite aux tensions autour du lycée. Les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes et la chaîne de commandement éventuelle derrière l'acte.

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Pour l'instant, la communauté éducative et politique de Chelles reste mobilisée autour de l'élue blessée. La question de la reprise des cours au lycée Gaston Bachelard reste au cœur des débats locaux, mais la sécurité physique des personnes est devenue la priorité absolue des autorités concernées.