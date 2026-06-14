Tentative d'extorsion visant DJ Bellek : un suspect mis en examen à Paris, l'ombre de la DZ Mafia plane

Un jeune homme de 20 ans a été mis en examen pour tentative d'extorsion sur un producteur de rap, dans une affaire liée à la DZ Mafia. L'enquête révèle les méthodes du crime organisé dans le milieu du rap.

Un jeune homme de 20 ans a été mis en examen ce vendredi 12 juin à Paris dans le cadre d'une tentative d'extorsion visant un producteur de rap, a appris l'AFP de sources judiciaire et policière.

L'information judiciaire est ouverte depuis octobre 2025 après l'arrestation d'un individu qui avait livré au studio d'enregistrement du producteur une enveloppe contenant une balle. Le suspect est poursuivi pour tentative d'extorsion avec arme, participation à une association de malfaiteurs criminelle et délictuelle, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux, et trafic de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire.

Le producteur, âgé de 40 ans, a porté plainte en expliquant que les intimidations étaient plus larges que cet incident. Selon lui, des messages exigeaient des centaines de milliers d'euros ou la rupture avec l'un de ses artistes. L'enquête a mené à un second suspect, déjà en détention pour homejacking, désormais poursuivi pour tentative d'extorsion avec arme et participation à une association de malfaiteurs.

Ce dernier assure avoir refusé la mission et s'être contenté de prêter sa ligne téléphonique contre 300 euros. Son avocat, Saïd Harir, a confirmé cette version. Cette affaire illustre l'emprise croissante de la criminalité organisée sur le milieu du rap en France, la musique la plus vendue dans le pays et un vecteur de blanchiment d'argent pour les réseaux mafieux.

Une note du Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco), datée de février 2026, alerte les services d'enquête sur ce phénomène. L'ombre de la DZ Mafia plane sur ce dossier, comme sur plusieurs autres affaires récentes d'extorsion et de règlements de comptes. La justice continue ses investigations pour démanteler ces filières





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