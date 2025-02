Tentative d'Extorsion contre la Famille de Michael Schumacher

Un fils et son père ont été condamnés pour avoir tenté d'extorsionner la famille de Michael Schumacher en menaçant de publier des photos et vidéos sur le darknet. Un ancien employé de sécurité a également été condamné pour avoir vendu des photos et vidéos de Schumacher.

Un fils a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Wuppertal (ouest de l'Allemagne) pour avoir participé à une tentative d'extorsion contre la famille du pilote automobile Michael Schumacher . Son père, Yilmaz T., était l'accusé principal et avait tenté de soutirer 15 millions d'euros à la famille en menaçant de publier des photos et vidéos sur le darknet, la partie obscure et opaque d'internet.

Il a utilisé l'aide de son fils Daniel pour envoyer des données à partir d'une adresse e-mail techniquement intratraçable. En plus des deux accusés, un troisième homme, qui avait travaillé comme agent de sécurité pour la famille de Michael Schumacher jusqu'en mars 2021, a également été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il a vendu au principal accusé, entre octobre 2022 et mai 2024, des photos et vidéos de Michael Schumacher avant et après son accident de ski en 2013, qu'il aurait copiées sans autorisation pendant son emploi par la famille du pilote.Le père et le fils ont largement reconnu les faits qui leur étaient reprochés et ont présenté leurs excuses mercredi. L'ancien employé de sécurité a nié toute implication par l'intermédiaire de son avocat et a gardé le silence lors du dernier jour du procès. Les trois hommes avaient déjà un casier judiciaire avant cette affaire. Depuis son accident fin 2013 dans la station de sports d'hiver française de Méribel, Michael Schumacher n'a pas été vu en public et est tenu à l'abri des médias. Le septuple champion de F1 a subi un grave traumatisme crânien, a passé près de six mois dans un coma artificiel et est depuis soigné à son domicile en Suisse.





