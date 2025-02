Tentative d'Enlèvement à Nogent-sur-Oise : Trois Hommes Mis en Examen

Trois hommes ont été mis en examen après avoir été soupçonnés d'avoir tenté d'enlever une jeune femme de 22 ans à Nogent-sur-Oise. La victime, retrouvée blessée et dans un état d'hypothermie, est toujours hospitalisée dans un état préoccupant. Les suspects, dont un était déjà connu de la justice pour des violences, ont été placés en détention provisoire.

Trois hommes, âgés de 42 à 69 ans, ont été mis en examen jeudi, soupçonnés d'avoir tenté d'enlever une jeune femme de 22 ans à Nogent-sur-Oise, a annoncé le parquet de Senlis dans un communiqué. La victime avait été retrouvée dans la nuit de samedi à dimanche, « en état d'hypothermie » et présentant « diverses blessures », selon le parquet. Après l'intervention des secours et « une longue réanimation », la victime a été hospitalisée.

Son état de santé demeure « très préoccupant », selon cette source. Les investigations se sont orientées vers « une tentative d'enlèvement perpétrée par plusieurs individus ayant agi de manière coordonnée ». L'enquête a permis d'interpeller et de placer quatre personnes en garde à vue. L'une dès dimanche puis trois autres mardi, dans le cadre de l'enquête menée par la police judiciaire. L'un des suspects a été mis hors de cause et relâché, tandis que les trois autres, « dont l'un était déjà connu de la justice notamment pour violences et menaces », ont été mises en examen pour « tentative d'enlèvement en bande organisée » et « violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ». Les trois mis en cause, dont les motivations restent à éclaircir, ont été placés en détention provisoire, a précisé le parquet de Senlis.





