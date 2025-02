Tentative d'Assassinat à Ychoux: Raymond Pallin Jugé ce Lundi

Raymond Pallin est accusé d'avoir tenté d'assassiner un homme à Ychoux en novembre 2021, tirant à plusieurs reprises sur sa maison et sur lui-même. Son procès, initialement prévu fin 2024, a été reporté à ce lundi 17 février 2025. La cour d'assises devra déterminer si la dispute a été déclenchée par un prêt de DVD non rendu ou par une dette importante de stupéfiants.

En novembre 2021, une tentative d'assassinat a eu lieu à Ychoux , un village situé à trente minutes de... Raymond Pallin , né en 1995, est accusé d'avoir tiré à plusieurs reprises sur la maison et un habitant d' Ychoux . Sa compagne est poursuivie pour complicité . La cour d'assises des Landes s'intéresse à ce cas ce lundi 17 février 2025. Le procès devait initialement se tenir fin 2024, mais a finalement été reporté à cette session d'assises.

Les juges et jurés devront établir si la dispute a été déclenchée par un prêt de DVD non rendu ou par une dette importante de stupéfiants. Les faits se sont produits le 4 novembre 2021. Un homme a failli perdre la vie, deux fois, à trente minutes d'intervalle. Tout a commencé par un échange de messages SMS très tendus entre deux hommes, Raymond Pallin et la victime. Pallin lui avait apporté un sac contenant des DVD, mais l'homme ne lui avait pas remis en mains propres les disques. Quelques heures plus tard, installé dans son salon, la victime a entendu deux déflagrations. En sortant dans la rue, il a été de nouveau visé par des tirs. Un projectile s'est fiché dans un mur à seulement 40 centimètres de sa tête. Des témoins ont vu un véhicule démarrer en trombe.Les gendarmes ont lancé un avis de recherche et Raymond Pallin a été interpellé quelques heures plus tard et placé en garde à vue. Le père de famille a évoqué une vengeance suite à une dette de 300 euros d'héroïne. Les deux hommes étaient connus pour des infractions liées aux stupéfiants. Pour sa défense, Pallin a déclaré qu'il ne savait pas que la victime était chez elle et qu'il avait agi en manque de méthadone, sans se rendre compte de ses actes. Son casier judiciaire, marqué par huit condamnations pour vol, usage de stupéfiants, détention et port d'arme sans motif légitime et conduite sous l'emprise de stupéfiants, ne le favorise pas. Âgée de 23 ans, la compagne de Pallin, mère depuis quelques mois lors des faits, doit répondre de complicité de tentative d'assassinat. La justice lui reproche d'avoir conduit la voiture qui a permis au tireur de prendre la fuite. Elle n'avait pas le permis de conduire et a été placée sous contrôle judiciaire en attendant le procès.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tentative D'assassinat Raymond Pallin Ychoux Stupéfiants Complicité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Chute tragique d'un suspect après une tentative de fuiteDeux suspects impliqués dans un trafic de drogue à Marseille. Un d'entre eux, tentant de fuir les policiers, chute d'un balcon et est sérieusement blessé.

Lire la suite »

Tentative d'homicide à Vergèze : un suspect placé en garde à vueUne mère de famille a été agressée à l'arme blanche lors d'une course à pied à Vergèze. L'enquête, menée avec des moyens importants, a abouti à la garde à vue d'un suspect de 25 ans. La piste locale a été privilégiée par les gendarmes.

Lire la suite »

'Dangerosité criminologique, multirécidiviste' : Pourquoi le Toulousain Moad D. mis en examen pour tentative dLe 4 mars 2020, une altercation à Toulouse dégénère en tentative de meurtre. Moad D., mis en cause et détenu pendant deux ans, a été relaxé il y a quelques jours. Décryptage.

Lire la suite »

Monique Olivier Admet Participation à la Tentative de Viol et au Meurtre de Lydie LogéL'avocate de la famille de Lydie Logé a confirmé lundi que Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret, a reconnu avoir assisté à la tentative de viol puis au meurtre de Lydie Logé. Des analyses ADN ont confirmé la présence de l'ADN de Lydie Logé sur un élément pileux trouvé dans le véhicule de Fourniret.

Lire la suite »

L'agresseuse présumée de Yoanne Wissa jugée pour tentative d'assassinatL'accusée, une femme de 36 ans, est jugée pour agression à l'acide contre le footballeur congolais Yoanne Wissa en 2021. Elle est également accusée de tentative d'enlèvement d'un nourrisson.

Lire la suite »

'Je hurlais' : le glaçant témoignage d'une magistrate victime d'une tentative de viol à CréteilAu procès d'un homme jugé pour avoir tenté de violer une magistrate près du tribunal de Créteil, la victime a relaté à la barre son agression ainsi que ses conséquences sur sa vie.

Lire la suite »