Tentative d'assassinat à Reims : l'enquête est ouverte

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte à Reims après qu'une adolescente de 17 ans a été poignardée à 12 reprises à Reims hier soir. Son ex-petit ami a été interpellé.

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte à Reims après qu'une adolescente de 17 ans a été poignardée à 12 reprises à Reims hier soir.

Son ex-petit ami a été interpellé. Ce samedi 13 juin, le pronostic vital de la victime est toujours engagé, et son ex-petit ami, âgé de 28 ans, a été interpellé, a appris l'AFP ce samedi 13 juin auprès du procureur. Le pronostic vital de la jeune fille était toujours engagé samedi en début de soirée, a fait savoir le procureur de Reims, François Schneider, confirmant une information du quotidien local.

Les faits sont survenus aux alentours de 20h40 vendredi, a appris l'AFP auprès d'une source policière. La victime est de nationalité congolaise et son ex-petit ami est angolais, a précisé le procureur. Ce dernier était toujours en garde à vue samedi soir. Le procès de l'assassinat d'une femme condamnée à 30 ans de prison pour avoir provoqué le meurtre en bande organisée de son mari dans l'Oise, a également eu lieu samedi.

Dans le même temps, la guerre au Moyen-Orient continue à faire des victimes. Les États-Unis ont annoncé avoir abattu des drones iraniens, malgré l'optimisme affiché un peu plus tôt pour un accord de paix. C'est également le cas de la Coupe du monde 2026, qui a été marquée par un cambriolage de l'équipe d'Angleterre sur la route de son camp de base. Donald Trump a affirmé que la signature d'un accord avec l'Iran est prévue pour ce dimanche





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