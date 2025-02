Tensions vives au conseil de Paris après des propos controversés sur la mort d'Elias

Lors d'une session du conseil municipal, une conseillère municipale du groupe Changer Paris a accusé la gauche parisienne de responsabilité dans la mort d'Élias, un jeune adolescent poignardé à Paris. Ses propos ont provoqué une vive indignation de la part des élus de gauche, qui ont exigé des excuses et menacé de poursuivre en justice l'élue pour diffamation. Anne Hidalgo, maire de Paris, a finalement annoncé qu'elle allait porter plainte contre l'élue du groupe Changer Paris.

Anne Hidalgo , maire de Paris, a vivement réagi lors d'une session du conseil municipal suite à des propos controversés tenus par Nelly Garnier , une conseillère municipale du groupe Changer Paris . Garnier, proche de Rachida Dati, avait évoqué la mort d'Élias, un jeune adolescent de 14 ans poignardé à Paris le 24 janvier dernier, lors d'une question d'actualité. Selon elle, la gauche parisienne était dans le déni et responsable de la mort du jeune homme.

Ses propos ont déclenché une levée de voix de la part des élus de gauche, qui ont qualifié ses affirmations de honteuses et d'irresponsables. Anne Hidalgo a interrompu la séance et a exigé que Garnier présente ses excuses. Les élus de gauche ont menacé de poursuivre en justice Garnier pour diffamation, affirmant que ses propos étaient injurieux et inadmissibles. La maire de Paris a finalement annoncé qu'elle allait effectivement porter plainte pour diffamation contre l'élue du groupe Changer Paris. L'incident a provoqué un vif débat sur le conseil municipal et a été suivi d'une réunion des présidents des groupes pour examiner les conséquences de cet échange houleux. Une session exceptionnelle du conseil de Paris a été convoquée pour vendredi 14 février afin de discuter de la question et de la prise de décision concernant la plainte pour diffamation.





