Des échauffourées ont éclaté samedi 28 novembre à Biarritz lors du banquet du Canon français, faisant un policier blessé et des barrages en feu.

Le banquet du Canon français organisé ce samedi 28 novembre à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques a été marqué par des violences importantes à l'extérieur de la halle d'Iraty. Alors que 1 600 convives déjeunaient à l'intérieur sous une sécurité renforcée, des opposants ont provoqué des échauffourées avec les forces de l'ordre, entraînant des barrages en feu et la blessure d'un policier. La situation s'est détériorée dès le milieu de la matinée lorsque les premiers participants sont arrivés sur place.

Déroulement des échauffourées et intervention policière

Les tensions ont débuté dès l'arrivée des premiers convives, accueillis par des cris de ralliement hostiles tels que "Racistes, fascistes, on n'en veut pas à Biarritz". Un rempart humain a été formé par les manifestants pour tenter de bloquer l'accès, avec plusieurs individus cherchant à forcer les barrages policiers établis. Les derniers convives ont finalement pu entrer dans la halle sous les huées de la foule et sous escorte policière étroite.

Also read Nouvelle réglementation des officines : le statut des pastilles et des produits de santé bouleversé

À la mi-journée, la situation a empiré lorsque des barrages constitués de poubelles et de palettes ont été incendiés par les opposants. Les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) ont alors eu recours à des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants et repousser les agressions. Le bilan fait état d'un policier grièvement blessé selon une source policière, ainsi que d'un manifestant blessé par un tir de grenade.

Advertisement

Contexte financier et accusations politiques

Les opposants au Canon français qualifient cet événement d'être un vecteur de glorification des idées d'extrême droite en France. Cette accusation repose notamment sur la présence au capital de la société organisatrice d'un fonds d'investissement lié au milliardaire Pierre-Edouard Stérin. Les militants locaux dénoncent une opération politique déguisée en événement culinaire, exigeant son annulation et dénonçant une forme de censure envers leurs manifestations.

Menu détaillé et affluence réduite

Le menu proposé à Biarritz pour 79,99 euros par personne tout compris inclut charcuterie, axoa de veau, fromages basques et gâteau basque. Sur les 2 000 personnes attendues initialement, environ 400 n'ont finalement pas fait le déplacement. Cette baisse de participation peut s'expliquer par le climat de tension qui régnait dans la ville depuis plusieurs mois, alors que le mouvement organise déjà des banquets dans d'autres villes comme Albi et Tarbes.