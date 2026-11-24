François Bayrou s'abstient de choisir au second tour face au RN, suscitant l'indignation de la députée PS Dieynaba Diop et du coordinateur LFI Manuel Bompard sur la scène politique française.

La campagne présidentielle française est marquée par une division grandissante au sein du camp progressiste. François Bayrou a confirmé qu'il ne ferait aucun choix explicite en cas de duel au second tour entre La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN). Cette position suscite une vive réaction parmi les autres acteurs politiques qui défendent le front républicain.

Divisions au second tour présidentiel

Dieynaba Diop, députée PS des Yvelines, s'est exprimée avec fermeté sur cette stratégie. Elle rappelle que lors des élections législatives de 2024, tous les partis de gauche et du centre étaient unis pour barrer la route à l'extrême droite. Aurélien Taché, également député, a déclaré être déçu et choqué par les propos de l'ancien Premier ministre. Cette divergence stratégique fragilise l'unité apparente des forces opposées à Marine Le Pen.

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En réponse à ces déclarations, Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, a réaffirmé une ligne de conduite constante. Il insiste sur le fait que la position du parti est claire à chaque élection : au second tour, il faut systématiquement battre l'extrême droite. Ce rappel vise à rassurer les électeurs et à maintenir la cohésion nécessaire face à la montée des partis conservateurs et nationalistes.

Cohésion et soutien à Jean-Luc Mélenchon

La dynamique interne de La France insoumise se renforce avec le ralliement de Marine Tondelier à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard explique que cette union est essentielle pour créer une cohésion politique solide. Cette solidarité vise à maximiser les chances de victoire lors du scrutin présidentiel et à présenter un front uni face à la concurrence.

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Ce mouvement de rassemblement s'accompagne d'une défense vigoureuse de l'image du parti. Manuel Bompard rappelle explicitement qu'aucun insoumis n'assume aucune responsabilité dans les actions violentes survenues lors des récentes mobilisations lycéennes. Cette clarification est cruciale pour dissocier le programme politique de la contestation de rue et préserver la légitimité électorale du mouvement.

Le coordinateur dénonce également l'attitude des institutions face à son mouvement. Selon lui, le gouvernement utilise tous les leviers de l'État pour stigmatiser la France insoumise. Cette accusation souligne une tension institutionnelle forte, où le pouvoir en place chercherait à marginaliser l'opposition radicale par des moyens administratifs et médiatiques.

Stratégies de pouvoir et perspectives constitutionnelles

Face à ce climat politique tendu, Manuel Bompard détaille la manière dont le gouvernement exerce son pouvoir. Il soutient que jusqu'à l'avènement de la VIe République, les dirigeants doivent gouverner avec les outils existants. Cela inclut la possibilité de prendre des mesures par décrets, une méthode qui permet d'agir rapidement sans passer par un long débat parlementaire. Cette approche reflète une certaine frustration face aux lenteurs institutionnelles.

Si Jean-Luc Mélenchon devait être élu président, des changements majeurs seraient attendus. Manuel Bompard explique qu'une dissolution assez rapide du Parlement devrait suivre cette victoire. Cette étape stratégique vise à obtenir une nouvelle majorité parlementaire favorable aux réformes promises par la France insoumise et à ancrer durablement le changement politique.

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La position internationale de la France insoumise est également marquée par des prises de position radicales. Concernant le conflit à Gaza, Manuel Bompard déclare qu'un cessez-le-feu ne peut être obtenu que si l'Union européenne stoppe l'accord économique avec Israël. Cette exigence montre une volonté de lier la politique étrangère aux principes moraux défendus par le parti.

Enfin, la méfiance s'étend aux partenaires européens. Manuel Bompard exprime clairement qu'il ne fait pas confiance au parti d'extrême droite allemand AfD. Cette déclaration illustre une approche critique envers les mouvements populistes européens, même s'ils partagent certaines critiques envers les institutions de Bruxelles. Ces tensions internes à la gauche française préparent un scrutin présidentiel incertain et divisé.