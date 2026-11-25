François Bayrou choque l'opposition par son indécision face au RN. Manuel Bompard accuse le gouvernement de harcèlement et défend la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Le paysage politique français connaît une nouvelle fracture au sein de l'opposition de gauche et du centre, suite au positionnement de François Bayrou concernant les échéances électorales à venir. L'ancien Premier ministre a indiqué qu'il ne choisirait pas explicitement entre La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) en cas de duel au second tour de la présidentielle, une déclaration qui a provoqué une vive controverse immédiate parmi ses partenaires potentiels.

Indignation face au refus de François Bayrou

Cette prise de position a suscité une réaction indignée de la part de plusieurs figures politiques, notamment au sein du Parti socialiste et de la France insoumise. Dieynaba Diop, députée PS des Yvelines, a rappelé que lors des élections de 2024, il existait un consensus pour faire barrage à l'extrême droite via le front républicain, un mécanisme de défense démocratique qui semble désormais remis en question par certains élus centristes.

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Aurélien Taché a exprimé son choquant face aux propos tenus par François Bayrou, soulignant la déception d'une grande partie de l'électorat de gauche qui attendait une clarté stratégique pour éviter l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée. La confusion générationnelle et stratégique semble s'accroître, créant un fossé entre les anciennes habitudes de vote de blocage et les nouvelles dynamiques électorales.

Clarté stratégique de La France insoumise

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a réaffirmé avec fermeté que sa position est historiquement constante : au second tour, il faut toujours battre l'extrême droite. Cette ligne directrice vise à empêcher toute avancée des partis populistes aux niveaux locaux et nationaux, considérant que la priorité absolue reste la protection des institutions républicaines face aux menaces perçues comme existentielles par l'extrême droite.

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Le coordinateur du parti a également annoncé le ralliement de Marine Tondelier à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, justifiant cette démarche par la nécessité impérieuse d'assurer une cohésion au sein de la gauche radicale. Cette union symbolique et politique vise à consolider les voix contre le bloc de droite et à présenter un front uni capable de défier le courant nationaliste lors des prochaines échéances présidentielles majeures.

Affrontements avec le gouvernement et mobilisations

Parallèlement aux tensions intra-gauche, Manuel Bompard dénonce une utilisation systématique des leviers de l'État par le gouvernement actuel pour stigmatiser La France insoumise. Il accuse les autorités de chercher à diaboliser le mouvement insoumis, notamment en lien avec les récentes mobilisations lycéennes qui ont marqué l'actualité sociale, tentant de transformer un débat politique légitime en problème d'ordre public.

Le coordinateur de la France insoumise a tenu à préciser qu'aucun élu ou militant insoumis n'a la moindre responsabilité dans les actions violentes qui ont pu survenir durant ces mobilisations, rejetant toute forme de collectivisation de la culpabilité. Il insiste sur le droit de manifester et de contester les politiques gouvernementales, affirmant que la répression ou la stigmatisation ne sont pas des réponses appropriées aux demandes sociétales légitimes.

Perspectives constitutionnelles et propositions

En attendant une éventuelle transformation vers la VIe République, Manuel Bompard soutient que l'on doit gouverner avec les outils juridiques existants, y compris la prise de mesures par décrets si nécessaire pour avancer les changements souhaités par le camp de la gauche radicale. Cette posture pragmatique cherche à maximiser l'impact politique immédiat dans l'attente d'une refonte constitutionnelle plus profonde.

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Dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon serait élu président de la République, Manuel Bompard explique qu'il devrait y avoir une dissolution du Parlement assez rapide. Cette proposition vise à obtenir un nouveau mandat populaire validant le programme de transformation radicale, assurant ainsi une légitimité renforcée pour mener à bien les réformes structurelles promises durant la campagne présidentielle en cours.