Tensions persistantes entre les syndicats du Nord et Christian Poiret

Le président du conseil départemental, Christian Poiret, a répondu à l'appel à sa démission des syndicats du Nord. Il maintient son intention de terminer son mandat, qualifiant la situation d'« affaire politique ». Les syndicats déplorent un « climat toxique » et une dégradation du service public.

Les tensions entre les syndicats du Nord et Christian Poiret persistent. Dans La Voix du Nord ce mardi 11 février, le président du conseil départ emental a répondu à l'intersyndicale, qui a appelé à sa démission plus tôt dans la journée. « Le président du Départ ement a été élu démocratiquement, il ira au bout de son mandat », a-t-il notamment déclaré au quotidien, évoquant une « affaire politique, pas syndicale ». Union Pour le Nord réitère son soutien.

L'élu divers droite estime que la gauche, « LFI en tête », mène une « entreprise de déstabilisation politique » à son égard. Il s'est ainsi plaint de voir le député insoumis David Guiraud ou la maire PS de Lille Martine Aubry prendre la parole lors d'une manifestation des agents du département le 6 février. Christian Poiret a également reçu le soutien renouvelé des élus d'Union Pour le Nord. Le groupe majoritaire du conseil départemental « apporte son soutien indéfectible au président et lui réitère son entière confiance », comme cela est écrit dans un communiqué publié ce mardi. Les organisations syndicales avaient elles aussi publié un communiqué ce 11 février, dans lequel elles demandaient aux élus « d'agir pour exiger la démission de Christian Poiret et d'ouvrir une nouvelle voie, plus respectueuse des agents et des usagers ». Elles déplorent un « climat toxique » et une « dégradation massive de notre service public », qui ont été aggravés selon elles par les déclarations récentes du chef de l'exécutif départemental. Les agents déplorent la baisse de leurs moyens. Le 24 janvier, Christian Poiret s'était emporté contre des agents de l'aide à l'enfance, qui manifestaient pacifiquement pendant sa cérémonie de vœux. Ces derniers lui reprochaient notamment la réduction de leurs moyens. « Si vous avez un travail en mode dégradé, faites autre chose que travailler au département du Nord », leur avait-il lancé, suscitant l'indignation de nombreuses personnalités politiques ou liées au domaine de l'enfance. Le président du Nord avait regretté ses propos quelques jours plus tard, vantant au passage son bilan concernant l'aide à l'enfance. Il avait également dénoncé la « violence » et l'« agressivité » des syndicats. « Quand j’ai été élu, j’ai reçu SUD dans mon bureau. Ils m’ont dit: 'vous êtes notre ennemi et vous le serez toujours'. Maintenant, si les autres syndicats veulent les suivre… », a assuré Christian Poiret à La Voix du Nord ce mardi.





