Tensions OIF : Macron appelle au consensus pour l'élection du secrétaire général

Le sommet de la Francophonie à Phnom Penh est marqué par les tensions entre la RDC et le Rwanda. Emmanuel Macron plaide pour l'unité face à la course au poste de secrétaire général.

Emmanuel Macron a lancé un pressant appel à l'unité et au consensus lors de l'ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie, se tenant à Phnom Penh au Cambodge. Cette intervention diplomatique majeure intervient à la veille de l'élection cruciale du nouveau secrétaire général, un processus jugé sensible en raison des vives tensions politiques et diplomatiques opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Les chefs d'État et de gouvernement des 90 États membres de l'organisation sont réunis pour une durée de deux jours afin de discuter des enjeux géopolitiques et culturels de la communauté francophone.

Impératif d'unité pour préserver l'organisation

Le président français a fermement insisté sur la nécessité de bâtir un consensus solide pour préserver l'union interne de l'entité internationale face à l'élargissement de ses membres. Dans son discours inaugural, il a souligné que la Francophonie ne peut pas tolérer le repli sur soi ou des fractures internes qui comprometraient sa crédibilité et son influence mondiale. Il a rappelé que l'unité constitue la force fondamentale de l'organisation, exhortant les dirigeants présents à prioriser la cohésion collective plutôt que les intérêts nationaux exclusifs. Cet avertissement vise directement à apaiser les rivalités qui menacent de fragmenter le groupe linguistique et culturel depuis plusieurs mois.

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Rivalité Congo-Rwanda et enjeux de la succession

Les regards se concentrent intensément sur les dirigeants congolais Felix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, dont la rivalité politique plane sur les délibérations de l'assemblée. Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans les provinces de l'est du pays, s'oppose farouchement à la reconduction de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Après huit ans et deux mandats, la Rwandaise fait face à une opposition structurée menée par la République démocratique du Congo, qui a présenté sa propre candidate, Juliana Amato Lumumba. Cette dernière est l'ancienne ministre de la Culture et la fille de Patrice Lumumba, figure historique des luttes anticoloniales et du panafricanisme. La candidature de Mlle Lumumba apparaît comme une réponse directe à la présidence actuelle, transformant cet exercice électoral en un affrontement diplomatique de haut niveau.

Menace de départ et dynamique des candidatures

La République démocratique du Congo, deuxième pays avec le plus de locuteurs après la France avec 57,3 millions selon l'OIF, a menacé de quitter l'organisation si la secrétaire générale sortante était réélue. Un tel départ serait un coup de tonnerre considérable pour l'entité, qui a déjà enregistré le départ de trois pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'an dernier. La course à la succession compte également l'ancien Premier ministre roumain Dacian Ciolos, qui a occupé le poste entre 2015 et 2017, ainsi que l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba. Les tensions ont encore augmenté samedi lorsque Kinshasa a indiqué être prêt à retirer la candidature de Mme Lumumba pour envisager une démarche commune en faveur de M. Ciolos, perçu comme le principal rival de Mme Mushikiwabo.

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Accusations d'influence française et neutralité

Le Rwanda a dénoncé ce qui il qualifie d'une pression exercée par Paris, affirmant avoir rejeté une demande faite par Emmanuel Macron à Paul Kagame de retirer la candidature rwandaise. Cette annonce a ravivé les accusations récurrentes concernant l'influence française au sein de l'OIF, dont la France est le principal financeur avec le Canada. Un membre d'une délégation non africaine a ironisé sur cette intervention, suggérant que l'on revient en arrière avec l'idée que la France choisit les dirigeants. La France, qui avait soutenu Mme Mushikiwabo en 2018, assure respecter une stricte obligation de neutralité en vertu de la présidence tournante qu'elle assure depuis deux ans jusqu'au dimanche de clôture. La présidence française a expliqué avoir suggéré le retrait des deux candidatures, congolaise et rwandaise, pour favoriser un consensus large.

Positions des candidats et enjeux démographiques

Malgré les pressions, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a assuré que Louise Mushikiwabo se maintiendrait jusqu'au bout, déclarant que l'unité ne suppose pas l'uniformité des positions. M. Ciolos a, de son côté, salué la confiance de Kinshasa et se dit ouvert au dialogue pour consolider la légitimité de l'organisation. L'enjeu démographique est également central, car l'Afrique représente 26 des 53 membres de plein droit et 65 % des francophones mondiaux, un chiffre qui devrait atteindre 90 % en 2050 selon les projections. Depuis la création du poste en 1997, trois secrétaires généraux sur quatre étaient africains, dont Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf et Louise Mushikiwabo. Si le consensus reste la méthode traditionnelle, l'organisation a adopté en 2022 une procédure permettant un vote à la majorité simple en l'absence d'accord unanime.