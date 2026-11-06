Tensions Iran-Etats-Unis : L'armée iranienne promet une riposte immédiate et sans limite

L'armée iranienne affirme être plus puissante et promet une riposte immédiate face aux menaces de Donald Trump, tandis que les négociations diplomatiques au Qatar stagnent sur le détroit d'Ormuz.

La République islamique d'Iran a intensifié sa posture militaire le samedi, affirmant être dans une position de force supérieure à celle observée au début du conflit au Moyen-Orient. Le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia, a déclaré à l'agence Irna que les forces armées se trouvaient en état d'alerte maximale et étaient prêtes à engager toute riposte de manière immédiate et sans aucune contrainte géographique.

Alerte maximale et frappe aérienne à Qeshm

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues, marqué par la nuit de vendredi à samedi où deux explosions ont été signalées sur l'île iranienne de Qeshm. L'agence Tasnim a rapporté que deux missiles avaient touché l'île stratégique située dans le détroit d'Ormuz. Bien que Téhéran n'ait pas confirmé officiellement la nature exacte des tirs, l'armée iranienne a indiqué avoir détruit un drone militaire américain au-dessus de cette zone clé.

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Ces opérations font écho à des frappes limitées subies par l'île entre lundi et mardi, période coïncidant avec les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le président Donald Trump a reconnu vendredi soir procéder à des frappes mineures, sans préciser s'il s'agissait de nouvelles attaques ou de celles initiées début de semaine. Il a également admis que le conflit, ayant fait flamber les prix de l'énergie depuis fin février, a contribué à la victoire des démocrates lors du scrutin électoral.

Objectif nucléaire et conditions de Téhéran

La dimension nucléaire reste le cœur du différend. Vendredi, l'armée américaine a annoncé offrir une récompense de 20 millions de dollars et un éventuel déménagement à toute personne fournissant des informations sur le programme nucléaire iranien. Donald Trump a justifié cette escalade mardi soir en affirmant qu'il était impératif d'empêcher Téhéran d'acquérir l'arme atomique, qualifiant cette ligne de seule solution viable.

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Téhéran a systématiquement nié toute intention de développer des armes nucléaires, défendant son droit inaliénable à un programme nucléaire à des fins civiles. Le guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a mis en garde contre l'expansion du conflit si les États-Unis poursuivaient leurs frappes. Il a toutefois rejeté toute perspective de changement dans la politique américaine, estimant que ceux qui espéraient le contraire se trompaient lourdement.

Diplomatie qatarie et contrôle du détroit d'Ormuz

En parallèle des menaces militaires, des tractations diplomatiques s'intensifient sous l'égide du médiateur qatari pour éviter une reprise totale des hostilités. Le président Donald Trump s'est entretenu vendredi avec l'émir du Qatar, tandis que le chef de la diplomatie iranienne a multiplié les contacts avec ses homologues du Golfe cette semaine.

Le point de blocage majeur demeure le contrôle du détroit d'Ormuz, voie cruciale pour le commerce des hydrocarbures. L'Iran a déclaré que le passage ne serait débloqué que si Washington acceptait des conditions précises, incluant un cessez-le-feu régional, le dégel des avoirs iraniens à l'étranger, la levée des sanctions pétrolières et la fin du blocus naval contre les ports iraniens. À ce jour, les États-Unis ont refusé ces demandes, laissant la région en suspens.