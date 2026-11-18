Conflit ouvert à Revel le 17 novembre entre le maire et l'opposition sur l'exclusion des événements et le manque d'information.

Le conseil municipal de Revel, commune de la Haute-Garonne, a connu une fin de séance particulièrement orageuse ce mardi 17 novembre. Après plus d'une heure et demie consacrée à l'examen des 26 points inscrits à l'ordre du jour, la réunion a basculé dans un climat de confrontation ouverte entre la majorité municipale et le groupe minoritaire.

Rupture du climat démocratique local

Les échanges se sont envenimés jusqu'à ce que le premier magistrat de la commune, qui compte près de 10 000 habitants, tente de mettre un terme à la polémique. Cette escalade a été précipitée par les interventions de la cheffe de file du groupe minoritaire, qui a exprimé un profond mécontentement quant à son exclusion perçue des affaires communales.

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Accusations d'exclusion et d'opacité

Marielle Garonzi a pris la parole en fin de séance pour formuler plusieurs regrets majeurs concernant le traitement réservé par la mairie à l'opposition. Elle a déclaré que la citoyenneté exige le respect de la démocratie et que celle-ci est actuellement compromise par l'absence d'invitations aux événements officiels.

La conseillère minoritaire a souligné que cette pratique n'était pas habituelle et que, jusqu'à présent, les invitations étaient systématiquement envoyées à la fois à la majorité et à la minorité. Elle a fourni des exemples concrets pour étayer ses dires, notant qu'aucune invitation ne leur a été adressée lors de trois événements importants organisés uniquement en octobre.

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Le cas spécifique de l'Ehpad et la cérémonie

Un cas particulier a été évoqué concernant l'inauguration récente de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Pierre-Paul-Riquet situé à l'hôpital de Revel. Marielle Garonzi a indiqué qu'aucune information ni aucune invitation n'avaient été reçues, affirmant ne avoir appris cette inauguration que dans l'après-midi de la cérémonie.

Elle a également critiqué l'absence de mention de son statut de conseillère régionale lors de la cérémonie du 11 novembre, alors que le conseiller départemental présent avait été explicitement cité. Elle a estimé que cette omission signalait une volonté délibérée de la part de la majorité de la marginaliser.

Réponse du maire et défense de sa position

Face à ces accusations, le maire de Revel a répondu fermement en qualifiant ces propos de simples suppositions et en demandant à l'opposition de faire preuve de plus de positivité. Il a rappelé qu'il avait proposé une délégation à Olivier Picard, un élu de l'opposition, dès le 18 mars suivant l'élection du 15 mars, proposition qui avait été refusée par celui-ci.

Concernant la question protocolaire du 11 novembre, le maire a justifié sa position en affirmant qu'il n'est pas tenu de citer les conseillers qui ne sont pas représentants officiels de la présidente de région. Il a insisté sur le fait qu'il s'était bien renseigné sur ce sujet et a qualifié la démarche de la minorité de diffamatoire et non fondée sur des faits vérifiables.