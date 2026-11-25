Les propos de Marine Le Pen sur l'Europe allemande provoquent une crise diplomatique et politique entre la France et l'Allemagne à l'aube des élections.

La cheffe de file du Rassemblement National, Marine Le Pen, a déclenché une vive controverse diplomatique en affirmant sur le réseau social X, le mardi 24 novembre, que l'Europe des nations devait impérativement remplacer l'Europe allemande. Cette déclaration directe interprétée comme une critique de la prédominance berlinoise au sein de l'Union européenne a immédiatement provoqué une réaction en chaîne parmi les décideurs politiques français et allemands.

Dénonciation de la domination économique de Berlin

Marine Le Pen a explicitement déclaré que l'Union européenne répondait aujourd'hui aux exigences de l'Allemagne, un État qui défendrait avant tout ses propres intérêts nationaux au détriment de ceux du continent. En réaffirmant sa volonté de défendre la souveraineté de la France, elle a également élargi ce concept à celle de toutes les nations attachées à leur liberté. Cette prise de position s'inscrit dans une stratégie politique visant à recentrer la politique étrangère française sur une logique de souverainisme national plutôt que sur l'intégration supranationale actuelle.

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La candidate à l'élection présidentielle française a précisé que la construction européenne actuelle était biaisée en faveur de la puissance économique allemande. Elle a soutenu que cette orientation actuelle de Bruxelles favorisait les priorités de Berlin, créant ainsi un déséquilibre structurel au sein de la zone euro et de l'UE. Pour elle, cette situation ne peut perdurer sans nuire à l'autonomie stratégique des autres États membres, notamment la France.

Contexte géopolitique et rivalité avec Friedrich Merz

Ces propos ne sont pas isolés mais constituent une riposte directe à la stratégie géopolitique du candidat à la chancellerie allemande, Friedrich Merz. Ce dernier souhaite utiliser le prochain Conseil européen pour pousser l'idée de faire voter à la majorité qualifiée les futurs prêts européens en faveur de l'Ukraine. Cette initiative vise à contourner le veto potentiel des pays réticents, dont la France pourrait faire partie si une nouvelle composition gouvernementale se mettait en place à l'Élysée.

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En cas de blocage de cette proposition par certains États membres, l'Allemagne, en tant que premier contributeur au budget communautaire, a menacé de refuser de participer aux financements. Cette manœuvre financière représente une pression majeure sur les partenaires européens et explique probablement la réaction défensive et offensive de Marine Le Pen. La tension traduit une fracture croissante sur la manière de gérer la crise ukrainienne et le rôle de l'Allemagne dans la réponse européenne.

Réactions politiques et cyberattaques contre l'AfD

La réponse des acteurs politiques allemands a été immédiate et acerbe. Tomasz Froelich, député européen du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD), a vivement critiqué Marine Le Pen sur les réseaux sociaux. Il a souligné les contradictions apparentes de la candidate française, notant qu'elle soutient désormais la double nationalité, le mariage pour tous et le droit à l'avortement dans la Constitution.

Tomasz Froelich a accusé Marine Le Pen de mener une politique de gauche alors qu'elle se présente comme une dirigeante de droite, affirmant qu'il n'y avait rien de pire qu'une telle hypocrisie politique. Cette querelle publique a été intensifiée par une série d'échanges hostiles entre responsables des deux partis. Un député saxon a conseillé au responsable des affaires européennes du Rassemblement National de se réfugier sous la jupe de la chancelière Angela Merkel, surnommée Mutti, en ajoutant une référence péjorative à un bracelet électronique.

Impact sur les relations franco-allemandes et sondages

Ce tonalité conflictuelle peut préfigurer une transformation profonde des relations bilatérales, comme le pronostique la Fondation Genshagen. Selon une publication récente intitulée Et si jamais ?, une victoire électorale des deux formations nationalistes pourrait substituer une logique de confrontation à la logique de coopération historique. Cette évolution menace directement la stabilité politique du continent et la cohésion de l'Union européenne face aux défis externes.

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Le climat politique est également affecté par les inquiétudes croissantes en Allemagne concernant la montée en puissance militaire de la France. Un éditorial du journal FAZ a constaté que la relation au voisin allemand n'avait joué aucun rôle en campagne électorale en France jusqu'à présent. Cependant, cela change sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon, qui insinue que les armes allemandes pourraient à nouveau se tourner contre la France.

La volonté de Friedrich Merz de faire de la Bundeswehr la première armée conventionnelle d'Europe suscite du trouble, même en Allemagne. Selon un sondage Forsa, deux tiers des Allemands refusent ce rôle pour leur pays et comprennent les inquiétudes exprimées à l'étranger. Cette réticence populaire contraste avec l'ambition politique des dirigeants et complique le paysage diplomatique.

Parallèlement à cette tension diplomatique, le parti Alternative pour l'Allemagne a été la cible d'une cyberattaque massive ayant entraîné la fuite de centaines de milliers de courriels de ses membres. Cette faille de sécurité ajoute une couche de complexité aux relations politiques entre les extrêmes droites française et allemande. Jean-Luc Mélenchon aura bientôt l'occasion d'exprimer ses vues face à un public conquis, étant invité par le parti de gauche radicale allemand Die Linke à Berlin, le vendredi 27 novembre.