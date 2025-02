Tensions entre Supporters de l'OM et de l'ASSE: Un Gendarme Tire en l'Air Après une Agression

Un incident impliquant des supporters de l'Olympique de Marseille et de l'AS Saint-Etienne a dégénéré en violence après un match de Ligue 1, conduisant à une intervention d'un gendarme et à l'ouverture de deux enquêtes.

Une célébration de supporters a dégénéré en violence le 8 décembre après le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Trois gendarmes en civil, venus soutenir l'OM, ont été agressés par des ultras stéphanois alors qu'ils prenaient une photo avec une écharpe marseillaise. Pour se protéger, l'un des gendarmes a tiré cinq fois en l'air avec son arme de service, déclenchant une vague de réactions et l'ouverture de deux enquêtes, l'une judiciaire et l'autre administrative.

Selon les informations d'Ici Saint-Etienne Loire, confirmées par les autorités, les trois gendarmes, basés en Haute-Loire et hors service au moment des faits, ont été légèrement blessés. Deux des supporters stéphanois ont été interpellés et sont soupçonnés d'avoir causé ces blessures. Le parquet de Saint-Etienne a indiqué qu'il n'avait « pas encore pris de décision » quant à d'éventuelles poursuites contre les agresseurs présumés, ni sur la légitimité de l'usage de l'arme de service par le gendarme.Cet incident survient dans un contexte de tensions entre les supporters des deux clubs. Lors de cette 14e journée de Ligue 1, deux arrêtés préfectoraux interdisaient la présence de supporters marseillais à Saint-Etienne, une mesure qui a également été appliquée en sens inverse pour le match retour au Vélodrome, selon un arrêté du 4 février pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône





