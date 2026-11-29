Sur l'île finlandaise de Pellinge, la guerre en Ukraine se rapproche. Drones, avions de chasse et attaques maritimes inquiètent les résidents comme Jörgen Kellgren face à un hiver dangereux.

Le golfe de Finlande, habituellement calme, résonne désormais des grondements des avions de chasse finlandais volant à basse altitude. Dans l'archipel de Porvoo, l'île de Pellinge voit ses 250 habitants résidant toute l'année vivre une inquiétude grandissante. Le 21 novembre, la proximité du conflit ukrainien s'est matérialisée par une frappe de drone ukrainien sur un cargo russe, à quelques dizaines de kilomètres de leur domicile.

Impact direct des frappes sur la population de Pellinge

Le couple de pêcheurs Johanna et Jörgen Kellgren, âgés d'une cinquantaine d'années, a witnessé de près cette escalade. Le 21 novembre, un drone ukrainien a frappé un cargo russe dans le golfe de Finlande, à seulement quelques dizaines de kilomètres de l'île de Pellinge. Johanna Kellgren déclare à l'AFP que cette proximité crée une anxiété réelle au sein de la communauté insulaire. Le cargaison touchée, le Sparta II, a été visé par des sanctions ukrainiennes et américaines et était soupçonné de transporter du matériel militaire. Le navire a dérivé en feu jusqu'aux eaux territoriales finlandaises avant d'être remorqué vers la Russie sous la supervision des autorités.

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Activité militaire accrue et perturbations locales

Les derniers mois ont vu une intensification des survols militaires dans la région. Les habitants de Pellinge ont été réveillés à plusieurs reprises par le bruit assourdissant des avions de chasse et hélicoptères militaires finlandais. Jörgen Kellgren note que ces perturbations nocturnes laissent des traces profondes sur la tranquillité de l'île. En réponse à ces tensions, la Finlande a restreint à plusieurs reprises le trafic aérien et maritime dans le golfe de Finlande. Cette voie maritime est cruciale pour la Russie, menant vers Saint-Petersbourg et ses terminaux pétroliers d'Oust-Louga et de Primorsk.

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Drones et risques géopolitiques identifiés par Jon Englund

Les incidents liés aux drones ont également perturbé la quiétude insulaire. Début septembre, le cousin de Jörgen Kellgren a trouvé un drone sur une île proche. Les gardes-frontières ont estimé qu'il provenait probablement de Russie, tandis que d'autres drones repérés plus tôt semblaient lancés depuis l'Ukraine. Jon Englund, 43 ans, membre de la brigade de pompiers volontaire de Pellinge, souligne le rôle crucial des secours locaux en cas de crise. Il était en alerte lorsque l'incendie faisait rage à bord du Sparta II, un navire touché le 21 novembre après avoir été frappé par un drone ukrainien en eaux internationales.

Craintes environnementales et perspectives hivernales

La principale crainte exprimée par Jörgen Kellgren est qu'un drone frappe un pétrolier, provoquant une marée noire dévastatrice pour l'écosystème marin fragile de la mer Baltique. Erika Engberg, commerçante de l'île, s'inquiète également de ces risques. La zone est devenue un potentiel point de confrontation depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Un expert finlandais en sécurité avance que la Russie pourrait provoquer une riposte en visant ses propres navires. L'hiver qui approche ajoute des risques supplémentaires pour les résidents de Pellinge, alors que la saison de pêche touche à sa fin et que le couple se prépare à mariner et fumer le poisson pour Noël.