À Pellinge, près de l'archipel de Porvoo, les habitants vivent dans l'inquiétude des frappes de drones et du trafic militaire. Le golfe de Finlande devient un enjeu stratégique majeur pour la sécurité régionale.

Le golfe de Finlande, cette étendue d'eau stratégique séparant la Finlande de l'Estonie, est le théâtre d'une montée des tensions croissantes qui inquiète profondément les résidents des îles environnantes. Le 21 novembre, un drone ukrainien a frappé un cargo russe à quelques dizaines de kilomètres de l'île de Pellinge, situant le conflit ukrainien aux portes immédiates du territoire finlandais. Cet incident récent a exacerbé les peurs parmi les communautés locales, notamment celle de l'archipel de Porvoo, où la cohabitation paisible de longue date laisse place à une atmosphère de plus en plus tendue.

Impact immédiat sur la vie insulaire de Pellinge

Les habitants de Pellinge, une communauté d'environ 250 résidents permanents qui voit sa population doubler en été, font face à une réalité sécuritaire nouvelle et anxiogène. Jörgen Kellgren, pêcheur local, et son épouse Johanna ont témoigné de leur inquiétude après avoir assisté aux événements récents depuis leur bateau. Pour le couple, dont la maison est nichée au cœur de cet archipel pittoresque, la proximité du conflit n'est plus une abstraction géopolitique mais une menace quotidienne tangible.

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Johanna Kellgren a décrit une sensation de danger imminent, affirmant que l'incident récent laissait penser que quelque chose devait fatalement se produire. Cette perception du risque est partagée par de nombreux riverains qui voient leur quotidien bouleversé par l'escalade militaire dans leur région. La peur que la guerre ne se rapproche davantage est devenue le fil conducteur des conversations locales, remplaçant les préoccupations habituelles liées à la saisonnalité de la pêche et à la préparation hivernale.

Opérations militaires et perturbations du quotidien

La sécurité régionale a été fortement perturbée ces derniers mois par une présence militaire accrue dans les skies et les eaux du golfe. Les habitants de l'archipel de Porvoo se sont réveillés à plusieurs reprises durant la nuit à cause du grondement assourdissant des avions de chasse et des hélicoptères militaires finlandais survolant l'île à basse altitude. Ces exercices, bien qu'ils soient menés dans un but de défense nationale, ont laissé des traces psychologiques visibles au sein de la population civile locale.

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La Finlande a également restreint à plusieurs reprises son trafic aérien et maritime dans cette zone stratégique, qui constitue le bras oriental de la mer Baltique. Cette restriction affecte directement les activités économiques des insulaires, notamment la pêche, qui est la principale source de revenus pour des familles comme celle des Kellgren. Jörgen et Johanna se sont vus contraints d'accélérer le ramassage de leurs casiers et filets avant l'arrivée de l'hiver, mettant fin prématurément à une saison de pêche qui aurait dû se poursuivre plus longtemps.

Incidents récents et menaces hybrides dans le golfe

Les tensions ont atteint un point critique début novembre avec la frappe d'un navire de guerre russe par un drone ukrainien, suivie le 21 novembre par l'attaque du cargo russe Sparta II. Ce navire, visé par des sanctions ukrainiennes et américaines et soupçonné de transporter du matériel militaire, a été touché alors qu'il naviguait en eaux internationales. Le bâtiment a ensuite dérivé en feu jusqu'aux eaux territoriales finlandaises, où il a été remorqué vers la Russie sous la supervision des autorités locales après l'extinction de l'incendie à vingt kilomètres de Pellinge.

Ces incidents maritimes s'ajoutent à une série de violations de l'espace aérien et maritime plus larges. Début septembre, un drone a été retrouvé sur une île proche de Pellinge par le cousin de Jörgen Kellgren, les gardes-frontières estiman qu'il provenait probablement de Russie. D'autres drones repérés plus tôt dans l'année avaient, quant à eux, été identifiés comme ayant été lancés depuis l'Ukraine. Ces multiples incidents ont transformé le golfe de Finlande, voie cruciale vers Saint-Pétersbourg et les terminaux pétroliers d'Oust-Louga et de Primorsk, en un potentiel point de confrontation.

Craintes écologiques et perspectives d'escalade

La principale crainte exprimée par les habitants, notamment Jörgen Kellgren, est qu'un drone ne frappe accidentellement ou intentionnellement un pétrolier dans cette zone de trafic intense. Jörgen estime que bien que l'Ukraine n'ait pas l'intention de cibler des navires civils de ce type, les frappes peuvent échouer et causer des catastrophes écologiques majeures. La Russie pourrait également provoquer une riposte en visant ses propres navires et en en faisant porter la responsabilité à l'Ukraine, une hypothèse avancée par des experts finlandais en sécurité interrogés par l'Agence France-Presse.

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Le risque d'une marée noire est perçu comme imminent par des résidents comme Erika Engberg, 43 ans, commerçante de l'île. Elle décrit une situation pessimiste où la destruction de l'écosystème marin fragile de la mer et du littoral préservé de la Finlande n'est plus qu'une question de temps. L'archipel de Porvoo, composé de milliers d'îlots rocheux, représente un patrimoine naturel d'une valeur inestimable qui serait dévasté par une telle catastrophe, renforçant le sentiment d'impuissance face à la géopolitique internationale qui se joue dans leurs eaux.