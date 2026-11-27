Les États-Unis augmentent de 20% les droits sur la Chine et ciblent 14 partenaires commerciaux. Une manœuvre de pression avant le sommet du G20 à Miami le mois prochain.

Washington multiplie les pressions économiques en menaçant de nouveaux droits de douane à l'encontre de quatorze partenaires commerciaux internationaux. Cette stratégie vise explicitement à freiner l'influence globale de Pékin tout en réorganisant les flux commerciaux mondiaux sous l'égide de la Maison Blanche. L'annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes alors que les deux puissances se préparent aux négociations majeures à venir.

Détails des nouvelles mesures douanières

La Maison Blanche a confirmé mercredi la décision d'augmenter les droits de douane imposés à la Chine de 20%. Cette taxation s'ajoute aux taxes existantes de 25% établies lors du premier mandat du président américain Donald Trump. Ces niveaux de taxation respectent encore les limites de la trêve commerciale conclue entre les deux nations, laquelle prévoit qu'une rupture pourrait porter les droits jusqu'à 40%.

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Cette annonce fait suite à une enquête américaine approfondie de huit mois sur les pratiques commerciales déloyales. L'enquête a ciblé en particulier les surcapacités industrielles présentes à travers le monde. Les États-Unis exercent une pression similaire sur d'autres économies, notamment l'Union européenne et le Japon, qui sont en cours de négociation d'accords commerciaux.

Stratégie géopolitique et positions des acteurs

Mark Williams, économiste en chef pour l'Asie chez Capital Economics, souligne que ces mesures fournissent aux États-Unis des munitions commerciales précieuses. Selon lui, l'accent mis sur la Chine dans les rapports concernant les pays tiers fait écho aux efforts déployés par Donald Trump pour utiliser un levier économique. L'objectif est de pousser d'autres nations à renforcer leurs défenses commerciales et à se dissocier de Pékin.

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Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi en rejetant les accusations de pratiques industrielles déloyales portées par Washington. La Chine n'a toutefois pas menacé de riposter immédiatement, préférant adopter une posture défensive. Cette réaction s'inscrit dans une tentative de stabilisation après l'escalade de 2025, où les droits réciproques avaient brièvement atteint des taux à trois chiffres.

L'accueil chaleureux réservé par le président chinois Xi Jinping à Donald Trump ce mois-ci, avec une rupture de la tradition à l'aéroport, laisse présager qu'une nouvelle crise majeure n'est pas imminente. Ces gestes symboliques indiquent une volonté commune de maintenir le dialogue, malgré les menaces commerciales actuelles.

Impacts concrets et prochaines étapes

Les États-Unis reprochent à leurs partenaires de ne pas en faire assez pour freiner les importations et les investissements provenant de leur rival. La Chine affiche un excédent commercial qui dépasse les 1.000 milliards de dollars pour la deuxième année consécutive, ce qui justifie aux yeux de Washington cette nouvelle attaque économique. Cette mesure intervient juste avant le sommet du G20 prévu le mois prochain à Miami, renforçant la position de négociation de Donald Trump.

Des signes récents montrent que la trêve commerciale tient encore bon. Pékin a prolongé la suspension de ses contrôles sur les exportations de terres rares vers les États-Unis. De plus, Xiamen Airlines, filiale de China Southern Airlines, a annoncé l'achat de 50 avions Boeing 737 MAX 8. Ces décisions économiques restent dans les limites de la trêve commerciale actuelle.

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La trêve expire officiellement le 10 janvier, date à laquelle l'accord commercial sino-américain prendra fin. Cette échéance précise donne aux dirigeants américains une marge de manœuvre pour faire monter les enchères. Washington profite de cette période pour peser sur Pékin, bien que la Maison Blanche reste méfiante quant à l'impact inflationniste potentiel de ces taxes sur l'économie nationale.