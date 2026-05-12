Tensions au Parti socialiste : le départ de Boris Vallaud et la fragilisation de Olivier Faure

Le départ de Boris Vallaud de la direction du Parti socialiste et son courant, ainsi que la fragilisation de son principal rival, Olivier Faure, ont créé des tensions au sein du parti. Vallaud s'oppose à une primaire de la gauche, tandis que Faure y plaide. La décision de Vallaud fragilise Faure, qui se trouve isolé au sein de son propre parti. Olivier Faure a exclu de démissionner de son poste et appelle le PS à 'avancer d'un même pas'. François Hollande, qui se dit 'prêt' pour la présidentielle, a enterré l'idée d'une primaire pour désigner un candidat avec la gauche au-delà du Parti socialiste.

Le départ de Boris Vallaud de la direction du Parti socialiste et son courant, ainsi que la fragilisation de son principal rival, Olivier Faure , ont créé des tensions au sein du parti.

Vallaud s'oppose à une primaire de la gauche, tandis que Faure y plaide. La décision de Vallaud fragilise Faure, qui se trouve isolé au sein de son propre parti. Olivier Faure a exclu de démissionner de son poste et appelle le PS à 'avancer d'un même pas'. François Hollande, qui se dit 'prêt' pour la présidentielle, a enterré l'idée d'une primaire pour désigner un candidat avec la gauche au-delà du Parti socialiste





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