Les tensions se poursuivent au Moyen-Orient, alors que les Américains ont réalisé des frappes d'autodéfense contre des sites radar et de commandement iraniens. L'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran.

Au 94e jour de la guerre se déroulant au Moyen-Orient , les tensions se poursuivent alors que les Américains ont annoncé avoir réalisé des frappes d'autodéfense contre des sites radar et de commandement iraniens.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine. Après la destruction d'un de leur drone, l'armée américaine a réalisé des frappes d'autodéfense contre des sites radar et de commandement iraniens, questionnant sur l'avancée d'un cessez-le-feu entre les deux pays. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé en réponse avoir visé aujourd'hui une base utilisée pour des frappes américaines.

Le Koweït a annoncé dans la matinée avoir subi une attaque de drones attribuée à Téhéran et dénonce une attaque hostile. L'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran, après avoir étendu ses opérations dans le sud du Liban.

La Banque de France va abaisser mi-juin ses prévisions de croissance pour 2026, après que l'Insee a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) français avait reculé de 0,1% au premier trimestre, a annoncé aujourd'hui son gouverneur François Villeroy de Galhau. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui que l'un de ses soldats avait été tué lors de combats dans le sud du Liban, portant à 26 le nombre de morts dans ses rangs depuis début mars.

Le sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, est tombé au combat dans le sud du Liban, a indiqué l'armée dans un bref communiqué. Une source militaire a précisé à l'AFP qu'il avait été tué par un drone du Hezbollah. Dimanche, l'armée avait annoncé la mort d'un autre soldat au Liban, également tué par un drone explosif du mouvement pro-iranien, selon elle.

Au total, 26 Israéliens ont été tués, dont 25 soldats et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, quand le mouvement chiite avait rouvert un front en soutien à l'Iran après l'offensive israélo-américaine le visant. La diplomatie iranienne accuse l'UE d'indignation morale sélective et d'être hypocrite et irresponsable. Téhéran évoque la légitime défense pour justifier ses frappes contre les bases et les installations utilisées pour lancer des attaques illégales contre l'Iran.

L'Iran exécute deux hommes accusés d'être responsables de la destruction d'une mosquée lors des manifestations de janvier. Le gouvernement du Bangladesh a annoncé aujourd'hui une nouvelle hausse des prix de l'essence et du kérosène pour cause de perturbations persistantes de ses approvisionnements en pétrole liées au conflit au Moyen-Orient





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