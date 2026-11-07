Tensions à gauche et débats à droite : Roussel et Longuet s'expriment sur la stratégie politique française

Fabien Roussel critique les divisions à gauche et propose des mesures sociales, tandis que Gérard Longuet analyse la situation de la droite et les atouts de Mélenchon.

La scène politique française traverse une période de tensions internes et de recomposition des forces de gauche, tandis que la droite cherche à définir son identité électorale avant les échéances présidentielles.

Fabien Roussel prône l'unité de la gauche

Au cœur de ces débats, Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français, a tenu à clarifier sa position en affirmant que les querelles intestines au sein de l'extrême gauche ne constituent pas sa priorité. Il a déclaré avec fermeté qu'il entendait rester concentré sur la défense d'un programme politique cohérent et ambitieux.

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Pour lui, la clé de la victoire pour la gauche réside dans son unité et sa force collective, soulignant que l'union est indispensable pour espérer l'emporter face à la majorité présidentielle. Il a par ailleurs critiqué l'attitude de certains députés communistes qui ont apporté leur soutien à Jean-Luc Mélenchon, qualifiant ce geste de peu élégant et déplorant le manque de communication préalable, comme en témoigne l'absence d'un simple coup de téléphone.

Ces remarques mettent en lumière les fractures qui persistent au sein du camp progressiste, alors que la mobilisation contre les politiques du gouvernement est un facteur central de la mobilisation sociale. Sur le plan des propositions concrètes, Fabien Roussel a détaillé plusieurs axes de son programme, notamment en matière d'éducation et de pouvoir d'achat.

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Propositions économiques de Fabien Roussel

Il a plaidé avec conviction pour l'abrogation pure et simple du système Parcoursup, arguant que l'enseignement supérieur français a fonctionné sans ce portail pendant des décennies et que celui-ci ne fait que complexifier inutilement l'accès aux études pour les étudiants. En ce qui concerne la situation économique et sociale, le candidat communiste a exigé une revalorisation immédiate du Smic, accompagnée d'une indexation des salaires sur l'inflation pour garantir un pouvoir d'achat stable aux travailleurs les plus modestes.

Il a également souligné l'urgence de baisser la TVA sur les produits énergétiques, une mesure réclamée par de nombreux parlementaires pour alléger le fardeau des ménages confrontés à la flambée des prix de l'énergie. Face à la crise sociale actuelle, il a rejeté les discours vides et a appelé à des actes concrets et décisifs, estimant que le simple symbolisme ne suffit plus face à la détresse de la population.

Il a enfin dénoncé avec virulence la politique du président Emmanuel Macron, le qualifiant de serviteur zélé des intérêts des plus riches et des grandes institutions bancaires, accusant ainsi l'exécutif de trahir la classe populaire au profit des élites financières. Parallèlement à ces débats gauchistes, la droite française est elle-même en pleine réflexion sur sa stratégie électorale.

Gérard Longuet critique la primaire de droite

Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, s'est exprimé sur la primaire prévue à droite, estimant qu'Édouard Philippe a tort de refuser d'y participer. Selon lui, cette participation serait nécessaire pour dynamiser le camp conservateur et légitimer son candidat. Concernant la compétition entre les principaux candidats de la gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, Gérard Longuet a livré une analyse critique lors d'un meeting au Bourget.

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Il a reconnu les talents oratoires du leader de La France Insoumise, le décrivant comme une véritable bête de scène capable de mobiliser les foules, mais il a vivement contesté ses capacités en matière de rigueur économique et de gestion des comptes publics, affirmant qu'il savait parler mais ne savait pas compter. Ces échanges illustrent la polarisation du paysage politique français, où la bataille des idées se double d'une guerre des perceptions, chaque camp tentant de définir l'identité et la crédibilité de ses adversaires respectifs dans une perspective électorale tendue.