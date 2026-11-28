Le banquet du Canon français à la Halle d'Iraty à Biarritz a connu des scènes de tension avec le collectif Herri Harresia, mais s'est achevé sans blessés graves le 28 novembre.

La journée du samedi 28 novembre a marqué l'organisation du banquet du Canon français à Biarritz, un événement qui s'est déroulé dans un climat de forte tension sécuritaire au sein de la Halle d'Iraty. Dès les premières heures du matin, vers 9 heures, les quai de la gare accueillaient déjà les premiers échanges entre opposants et participants potentiels, reflétant l'attente et l'incertitude qui précédaient la manifestation. Alors que certains doutes étaient émis sur la tenue effective de l'événement, le dispositif policier s'est avéré massif bien avant le début des festivités, signalant une anticipation élevée des risques par les autorités.

La mobilisation a pris une forme concrète aux alentours de 10 h 30, lorsque des organisateurs ont lancé la création d'une chaîne humaine s'étendant sur plus d'une centaine de mètres en contrebas de la Halle d'Iraty. Ce barrage visait explicitement à empêcher l'accès aux convives du banquet, initialement prévu pour deux mille inscrits, dont près de quatre cents ont été bloqués par cette opération. Les premiers participants, surnommés les canonniers, avaient été invités à arriver plus tôt que prévu afin d'éviter les complications, mais la tension est restée palpable dès leur arrivée sur les lieux.

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Le collectif Herri Harresia a joué un rôle central dans l'organisation de ce point de blocage, se distinguant par une approche prônant une mobilisation pacifique malgré la violence des échanges verbaux. Des pacificateurs étaient déployés sur place pour servir de médiateurs entre les forces de l'ordre, les manifestants et les invités, tentant de désamorcer les situations critiques au fur et à mesure des confrontations. Cette stratégie de contrôle visait à éviter une dégénérescence violente, en contraste avec les affrontements plus durs qui ont eu lieu plus haut dans la ville, au rond-point du Mousse, impliquant des groupes plus radicaux.

Les affrontements physiques, bien que contenus, ont marqué la matinée avec l'intervention directe des forces de l'ordre pour escorter les convives à travers les barrages. Les CRS ont été obligés de se frayer un chemin dans la foule, utilisant des matraques pour maintenir les distances et permettre le passage des participants, sans toutefois recourir au gaz lacrymogène. Les incidents ont inclus des bousculades et des insultes, avec des répliques vives échangeant sur les luttes sociales et politiques, comme la défense des retraites ou la lutte contre l'extrême droite, créant une atmosphère d'incompréhension profonde entre les camps adverses.

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Malgré la nature physique des interventions et la présence de coups de matraque lors des échauffourées, aucun bilan médical grave n'a été établi pour ce site spécifique. Aucun blessé sérieux n'a été signalé parmi les manifestants, les convives ou les forces de l'ordre, permettant à l'événement de se tenir sans encombre notable à l'intérieur de la Halle. La seule émotion visible concernait les enfants présents sur place, qui ont parfois pleuré face à l'agitation et aux cris, illustrant l'impact psychologique de cette journée chargée de tension autour de la Halle d'Iraty.

En conclusion, la journée du 28 novembre à Biarritz illustre la complexité de la gestion des événements publics polarisants, où la sécurité des participants et le respect de la manifestation cohabitent difficilement. Le banquet du Canon français a pu avoir lieu malgré les obstacles, mais au prix d'une mobilisation policière importante et d'une cohabitation tendue avec le collectif Herri Harresia. L'absence de dégâts majeurs et la fin calme de la journée en contrebas de la Halle d'Iraty marquent un point de stabilisation, tout en laissant entrevoir les défis futurs pour la gestion de ce type de rassemblements à Biarritz.