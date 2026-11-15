Tension à l'OIF : Vote secret pour le secrétaire général entre RDC et Rwanda

Le sommet de l'OIF à Phnom Penh abrite un scrutin historique pour le secrétariat général, marqué par l'opposition de la RDC à la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie ( OIF) s'apprête à franchir un cap décisif lundi lors du sommet tenu à Phnom Penh. Pour la première fois dans l'histoire de l'institution, la désignation du nouveau dirigeant ne repose pas sur un consensus mais sur un vote à bulletin secret impliquant les 53 États et gouvernements membres de plein droit. Cette procédure exceptionnelle met fin à des semaines de médiations discrètes qui n'ont pas permis de résoudre le bras de fer opposant la République démocratique du Congo au Rwanda.

Contexte du conflit RDC-Rwanda et risques pour l'OIF

Cette situation critique trouve son origine dans l'opposition frontalière entre Kinshasa et Kigali. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir activement le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'est du pays. En réponse à ces accusations, Kinshasa s'est fermement opposée à un troisième mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui occupe le poste depuis 2018. La RDC a même menacé de quitter l'organisation si sa rivale était reconduite, ce qui provoquerait un séisme institutionnel majeur. Le départ du deuxième pays comptant le plus de locuteurs francophones, avec 57,3 millions de personnes, interviendrait après celui de trois États du Sahel survenu l'an dernier : le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

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Candidats en lice et pressions diplomatiques internationales

Quatre candidats se disputent donc le poste : Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Lumumba, fille de l'icône anticoloniale Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba. Face à l'impasse, le président français Emmanuel Macron a proposé à Kigali et Kinshasa de retirer leurs candidatures respectives pour favoriser un consensus autour de Dacian Cioloș ou d'une autre figure. La RDC s'est dite prête à examiner une démarche commune en faveur du candidat roumain, tandis que le Rwanda a dénoncé une pression parisienne, affirmant que Louise Mushikiwabo se maintiendrait jusqu'au bout. Emmanuel Macron a réitéré dimanche le souhait de voir les parties trouver un consensus africain que la France soutiendrait.

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Procédure de vote et enjeux de légitimité

L'absence d'unanimité active une procédure adoptée en 2022 prévoyant un vote à la majorité simple. Ce mécanisme génère de sérieuses inquiétudes concernant la légitimité du futur titulaire. En effet, dans un scénario de répartition équilibrée des voix, un candidat pourrait l'emporter avec seulement 14 voix. Cette faible barre de qualification suscite des interrogations sur la capacité du secrétaire général à représenter l'ensemble des 90 membres de l'organisation. Louise Mushikiwabo a répondu aux appels à l'unité lancés par Emmanuel Macron en déclarant que l'unité de l'OIF ne suppose pas l'uniformité des positions, soulignant ainsi la profondeur des divergences internes.

Diversification géopolitique et perspectives d'avenir

La compétition met également en lumière une évolution géopolitique au sein de la Francophonie. Les États africains, qui représentent plus de la moitié des membres de plein droit et deux tiers des francophones mondiaux, verront-ils leur domination contestée ? Depuis la création de la fonction en 1997, trois secrétaires généraux venaient d'Afrique, dont Abdou Diouf et Michaëlle Jean du Canada, avant Louise Mushikiwabo. Dacian Cioloș, fort de son expérience de compromis au sein du gouvernement roumain et en tant que commissaire européen, promet de nommer une Africaine au poste d'administratrice. Une ultime option de report du vote a émergé mais reste bloquée par l'absence de disposition réglementaire correspondant.