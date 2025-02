Tense élections à Toulouse : Moudenc face à une gauche unie?

Jean-Luc Moudenc, maire sortant de Toulouse, est confronté à une situation inattendue après le premier tour des élections municipales. Son soutien par le parti présidentiel, En Marche, et l'alliance entre les Verts et LFI, ainsi que le PS allié aux communistes, ne lui ont pas permis de remporter un succès facile. Le scrutin se révèle serré, avec la liste d'Antoine Maurice (EELV-LFI) et celle de Nadia Pellefigue (PS-PC) devançant le maire sortant. La question de l'union de la gauche pour le second tour (si nécessaire) reste en suspens.

Les Français, et plus particulièrement les Toulousains, ne sont pas particulièrement fans des scénarios préétablis. Sur le papier, le maire sortant Jean-Luc Moudenc offrait un profil politique idéal : membre de LR, soutenu par le parti présidentiel En Marche , face à une gauche divisée entre les Verts alliés à LFI et le PS associé aux communistes. Selon les sondages (56 % des Toulousains favorables à sa réélection), Moudenc comptait bien rester au Capitole sans trop de difficultés.

Que nenni, du Capitole à la roche tarpéienne... il y a les élections. Et les estimations du premier tour, livrées par Ipsos-Sopra Steria, placent l’actuel édile dans une situation inconfortable : il recueille 35,3 % des suffrages, talonné par la liste d’Antoine Maurice (EELV-LFI) créditée de 28,3 % et celle de Nadia Pellefigue (PS-PC) qui a fait un retour remarqué après une campagne pugnace à 18,7 %. Avec 5,9 % des voix, l’ancien maire Pierre Cohen (Generation.s) est en difficulté, mais ses consignes de vote pèseront pour le second tour (s'il a lieu...) tant le scrutin s’avère serré. Une question brûle toutes les lèvres : la gauche va-t-elle s’unir pour barrer la route aux candidats estampillés de droite et macroniste ou bien les deux listes feront-elles cavalier seul ? Comme pour se donner plus de temps à la réflexion – et pour compliquer un peu plus l’équation électorale – la socialiste Nadia Pellefigue a demandé l’annulation du second tour ! Parmi les reproches faits à Jean-Louis Moudenc, il y a la hausse des impôts au cours de son mandat mais aussi une certaine tendance à privilégier un électorat de seniors, parfois aux dépends des plus jeunes. Comme le suggère d'ailleurs une note de l’Institut Montaigne, think tank libéral peu suspect de sympathie particulière à l’endroit des Verts ou des Insoumis : « Le budget municipal dédié aux actions pour les personnes âgées a crû de 55 % entre 2016 et 2018 et les investissements dans les installations leur étant destinées ont doublé entre 2014 et 2016. En revanche, la politique enfance et scolarité a vu ses budgets se contracter de 17,6 % depuis 2014. » Seulement, dans la Ville rose, l’électorat des anciens ne se maîtrise pas aisément. Même Nougaro le disait : « Ici, même les mémés aiment la castagne. »





