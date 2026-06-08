Tennis : Serena Williams effectue son retour en double au tournoi du Queen's après près de quatre ans d'absence

L'ancienne numéro une mondiale Serena Williams, âgée de 44 ans et détentrice de 23 titres du Grand Chelem, fait son retour à la compétition en double au tournoi du Queen's à Londres, associée à la Canadienne Victoria Mboko. Ce retour, prévu mardi sur le court central, intervient après 1 376 jours sans match et suscite un vif intérêt, même si l'athlète reste prudente quant à un éventuel come-back en simple.

Les organisateurs du tournoi du Queen's ont officialisé ce lundi le programme du lendemain avec notamment le double de Serena Williams sur le court central prévu mardi.

Associée à Victoria Mboko, la joueuse de 44 ans reprend la compétition après quatre ans d'absence. Lauréate de 23 tournois du Grand Chelem, elle effectuera mardi son retour sur les courts de tennis pour le 1er tour du tournoi de double du Queen's, à Londres, près de quatre ans après son dernier match, selon la programmation. À 44 ans, l'ancienne N.1 mondiale est associée à la jeune Canadienne Victoria Mboko, 9e au classement WTA en simple.

Elles affronteront l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe dans le quatrième match de la journée sur le court central Andy Murray, selon la programmation des rencontres du tournoi WTA 500 du Queen's officialisée lundi soir. Cette programmation est toutefois soumise aux aléas de la météo. Lundi, la pluie a fortement perturbé le lancement du tournoi, avec plusieurs interruptions de matchs.

Routliffe est ancienne numéro 1 mondiale en double et a remporté deux tournois du Grand Chelem (US Open 2023 et 2025) et le Masters de fin de saison en 2023 avec sa partenaire canadienne Gabriela Dabrowski. Face à elles, la revenante Serena Williams, une semaine seulement après son retour à la compétition. D'abord en double avec le tournoi du Queen's cette semaine puis celui de Berlin la suivante pour laquelle sa partenaire n'est pas encore connue.

Lauréate de 23 tournois du Grand Chelem, elle n'a plus rejoué depuis le 2 septembre 2022 et sa défaite en simple au troisième tour de l'US Open contre l'Australienne Ajla Tomljanovic. Son dernier match en double, associée à sa soeur aînée Venus, remonte à ce même tournoi, un jour plus tôt (défaite au 1er tour).

L'attente aura donc duré 1 376 jours pour la "Queen" Serena, qui a laissé ouverte la possibilité de s'aligner à l'avenir en simple sur le circuit.

"Pour le simple, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Pour l'instant, c'est non. Je sens que je dois probablement m'entraîner un peu plus si je veux jouer en simple. On verra si j'y arrive.

Et si je n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas mon chemin", a-t-elle glissé dimanche en conférence de presse. Ce retour très attendu suscite l'enthousiasme des fans et des observateurs, d'autant que la légende du tennis mondial a laissé planer le doute sur un éventuel come-back en simple. De nombreux joueurs, à l'image de Novak Djokovic, se sont montrés optimistes quant à la possibilité de la revoir un jour sur le circuit en simple.

Toutefois, Serena Williams, qui a dominé le tennis féminin pendant près de deux décennies, devra d'abord se faire à l'idée de jouer sans sa soeur Venus, sa partenaire historique en double, et s'adapter à un niveau de compétition qui a considérablement évolué depuis son dernier match. Son association avec la jeune Victoria Mboko, en plein essor, pourrait bien être le premier pas vers une nouvelle page de sa carrière, déjà légendaire.

Le tournoi du Queen's, traditionnellement un événement préparatoire à Wimbledon, offre ainsi une plateforme idéale pour mesurer le niveau de la plus grande joueuse de l'histoire du tennis après une si longue absence. Les regards seront donc tournés vers le court central Andy Murray dès mardi pour assister à ce retour qui marque d'une pierre blanche la saison sur gazon





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