Tennis de table féminin local : un tournant décisif avec le retour d'Eva Pagèze et l'entente avec Cugnaux

Le tennis de table féminin local amorce un tournant décisif avec le retour d'Eva Pagèze et l'entente stratégique avec Cugnaux. Les clubs visent la Nationale 1 et un ancrage durable parmi l'élite régionale. La championne, qui avait rejoint Grenoble en septembre dernier, a choisi de retrouver ses racines avec une ambition claire : participer à la construction d'une équipe capable de viser les plus hauts niveaux. En associant leurs ressources, infrastructures et talents, les deux clubs affichent leur volonté de franchir un cap et de s'imposer parmi les références régionales.

Le tennis de table féminin local amorce un tournant décisif avec le retour d'Eva Pagèze et l'entente stratégique avec Cugnaux. Les clubs visent la Nationale 1 et un ancrage durable parmi l' élite régionale .

La championne, qui avait rejoint Grenoble en septembre dernier, a choisi de retrouver ses racines avec une ambition claire : participer à la construction d'une équipe capable de viser les plus hauts niveaux. En associant leurs ressources, infrastructures et talents, les deux clubs affichent leur volonté de franchir un cap et de s'imposer parmi les références régionales.

Les premiers travaux de construction de l'effectif ont déjà commencé, et les dirigeants des deux clubs sont à pied d'œuvre pour réunir les joueuses qui porteront ce projet ambitieux. Avec le retour d'Eva Pagèze et la naissance de cette entente avec Cugnaux, une nouvelle page s'ouvre pour le tennis de table féminin local. Une page qui pourrait rapidement s'écrire en lettres majuscules si les ambitions affichées se traduisent, à la table, par les résultats espérés





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