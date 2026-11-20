Découvrez le classement des fruits par leur teneur en sucres naturels établi le 19 novembre 2026 par la diététicienne Brianna Tobritzhofer pour mieux choisir vos repas.

Le 19 novembre 2026, la diététicienne Brianna Tobritzhofer a publié une analyse détaillée classant les fruits selon leur concentration en sucres naturels. Ce classement vise à aider le public à effectuer des choix alimentaires éclairés en distinguant les fruits riches en énergie de ceux plus légers pour la glycémie.

Top des fruits riches en sucres naturels

Les fruits figurent parmi les sources les plus denses en sucres naturels par portion selon cette expertise. Une portion d'une pomme moyenne contient une quantité significative de ce sucre sain.

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Les oranges sont également classées hautement riches. Une portion d'une tasse d'oranges contient une grande concentration de sucres naturels. Elles constituent une excellente source de vitamine C et de potassium. Ce minéral est essentiel au bon fonctionnement des muscles, des nerfs et du cœur.

Les raisins occupent également une place de premier plan dans ce classement des plus sucrés. Une portion d'une tasse de raisins offre une dose importante de sucres naturels. Ils constituent également une excellente source de vitamine C et de manganèse. Le manganèse est un minéral essentiel à la santé osseuse et au métabolisme énergétique.

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Fruits à teneur modérée ou faible

Les fraises contiennent 6 grammes de sucres naturels pour une portion d'une tasse. Elles sont également riches en fibres, ce qui en fait un choix idéal si vous souhaitez augmenter votre consommation de fibres tout en limitant votre apport en sucre.

Les canneberges présentent une teneur très faible en sucres naturels pour une portion d'une tasse. Elles constituent également une excellente source de vitamine C. Elles contiennent plusieurs composés végétaux bénéfiques pour la santé générale.

Les kiwis offrent une teneur relativement faible en sucre pour une portion d'une tasse. Ils offrent une combinaison impressionnante de fibres et d'antioxydants. Ce profil nutritionnel en fait un choix riche en nutriments malgré leur teneur modérée.

Les clémentines contiennent des sucres naturels pour une portion d'une orange moyenne. Elles sont ainsi moins sucrées que ce que beaucoup de personnes imaginent. Elles constituent une excellente source de vitamine C tout en restant légères.

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Impact sur la glycémie et recommandations

La diététicienne Brianna Tobritzhofer précise que le sucre naturellement présent dans les fruits entiers n'est pas un problème. Les fruits, en plus de contenir des fibres, des vitamines et des minéraux, offrent des sucres naturels sains.

Cependant, des nuances sont nécessaires pour les personnes souffrant de diabète. Si vous souffrez de diabète ou d'une autre affection ayant une incidence sur votre glycémie, il n'est pas forcément nécessaire d'éviter les fruits riches en sucre. La portion et le contexte alimentaire restent déterminants.