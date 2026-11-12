Tendances Automne : Les 5 Manucures Phares d'Orlane Boulicaut

Découvrez les tendances manucure automne-hiver révélées par Orlane Boulicaut. Plaid, cow nails, macchiato... analyse des 5 styles les plus demandés à Paris.

Orlane Boulicaut, fondatrice du salon parisien House of Nails, a identifié les cinq manucures les plus sollicitées pour la saison froide. Ces choix reflètent un mouvement vers des teintes chaudes et des textures confortables qui remplacent les motifs floraux estivaux. Cette transition saisonnière marque un retour aux classiques revisités avec une touche d'originalité contemporaine.

Le Retour Dominant du Tartan Plaid

Le motif tartan, emblématique des imprimés automnaux sur les vêtements, s'impose désormais sur les ongles grâce aux plaid nails. Orlane Boulicaut explique que cette tendance offre une grande personnalisation, pouvant être appliquée sur un ou deux ongles par main pour un effet subtil. Pour la version présentée, elle a opté pour un dégradé de bruns qui apporte une chaleur visuelle importante. Cette approche permet d'adapter l'intensité des couleurs selon les préférences individuelles, allant du doux au contrasté.

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Les Cow Nails Apportent un Style Western

Si les motifs animaliers restent populaires, le léopard et le zèbre laissent la place aux cow nails cette saison. Cette manucure se distingue par sa reproduction de la robe de la vache sur un fond blanc uniforme. La nail artist dessine des taches noires et marron aux formes et tailles variées sur chaque ongle pour un rendu naturel. Ce choix stylistique introduit une dimension western discrète et moderne dans les tenues quotidiennes.

La Douceur Gourmande des Macchiato Nails

Les macchiato nails séduisent les clientèles recherchant une esthétique douce et délicate sur leurs ongles. Inspirés des nuances du café, ce nail art mêle des teintes caramel et chocolat avec des effets laiteux blancs. Orlane Boulicaut crée des formes abstraites rappelant des nuages pour imiter le mélange du café et du lait. Cette manucure convient parfaitement aussi bien aux ongles courts qu'aux ongles longs, offrant une polyvalence esthétique.

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La Modernisation de l'Écaille de Tortue

Les tortoise nails ne se limitent plus aux accessoires comme les lunettes ou les bijoux, envahissant les ongles cette saison. La palette automnale, allant du marron au chocolat en passant par l'ambre, réchauffe l'apparence des mains. La nail artist propose une version moderne intégrant des strass et des touches de bleu pour casser la monotonie du motif classique. Les amateurs de discrétion peuvent opter pour une variante en version french traditionnelle et élégante.

L'Éclat Magnétique des Cat Eyes

Les ongles cat eyes restent très demandés par la clientèle de House of Nails grâce à leur brillance intense. Cet effet miroir, qui rappelle l'éclat des yeux de chat dans l'obscurité, est obtenu via un aimant et un vernis contenant des particules magnétiques. La personnalisation est totale, permettant d'ajouter des motifs comme des pois pour un résultat féminin. Cette technique allie technologie et esthétique pour un fini haut de gamme.