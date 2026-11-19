Découvrez les 6 pièces tendances de la saison automne-hiver. De la fausse fourrure au cuir, voici comment adopter un style élégant et affirmé avec des looks modernes.

La mode pour la saison automne-hiver invite à une véritable liberation stylistique, rompant avec les codes rigides du passé. Les créateurs misent sur des couleurs franches, des matières sensuelles et des motifs revisités pour offrir des looks audacieux et féminins. Cette saison, il est question d'affirmer sa personnalité en mixant les textures et en osant les contrastes forts.

La Fausse Fourrure Domine la Saison

La fausse fourrure ultra-douce marque son retour en force sur les podiums et dans les armoires. Cette matière joueuse permet de composer des tenues confortables tout en restant chic. L'association recommandée consiste à porter une veste en fausse fourrure avec une jupe midi, créant ainsi un équilibre parfait entre chaleur et élégance.

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Pour conserver un esprit bohème dans cet ensemble, il est suggéré d'opter pour un sac à franges. Cette combinaison permet de structurer la silhouette tout en apportant une touche de légèreté. La veste en fausse fourrure proposée par Caroline Biss est évaluée à 245 euros, tandis que la jupe en satin et lurex de Maison Lurex est proposée à 250 euros.

L'Audace des Couleurs et des Matières

Le rouge lumineux et flamboyant s'impose comme la couleur emblématique de cette période. Cette teinte apportée instantanément du peps et du raffinement à l'allure générale. Pour l'hiver, il est conseillé de privilégier un pull chaud qui illumine le teint, en évitant le noir au profit d'un camaïeu de bruns.

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Ce camaïeu apporte du relief à la tenue et crée une harmonie visuelle sophistiquée. Sous la veste, un petit haut en coton ou en laine peut être glissé pour s'adapter aux températures fraîches. La veste en cuir de Claudie Pierlot est cotée à 525 euros, tandis que le pull en maille à côtes finition jean de Sandro est proposé à 185 euros.

Le Mélange des Codes Vestimentaires

La tendance dessous-dessus encourage à casser les codes en mélangeant des matières délicates avec des tissus plus bruts. La dentelle et le satin se marient ainsi avec des lainages épais ou du denim pour un rendu moderne. Cette approche permet de démocratiser des éléments auparavant réservés à des occasions spécifiques.

Le pull en alpaga mélangé à du polyamide et élasthanne d'American Vintage est proposé à 115 euros. La robe en viscose de H&M est accessible à 79,99 euros. Cette combinaison offre une silhouette structurée et actuelle, idéale pour le quotidien. Les bottes d'Arche complètent parfaitement cet ensemble audacieux.

Les Accessoires et Détails Tendance

Les nouveaux accessoires structurent la silhouette et apportent une touche finale aux tenues. Le sac seau reste en vogue, servant de détail tendance qui change tout. La cape en vinyle portée avec un pull à col roulé offre une allure contemporaine et affirmée.

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La cape en polyuréthane de Berenice est évaluée à 340 euros, tandis que le pantalon en laine mélangée de Leo & Ugo est proposé à 149 euros. Le pull en laine mélangée de Stella & Suzie est coté à 150 euros. Ces pièces, accompagnées d'étoles et de ballerines, permettent de finaliser un look complet et cohérent pour la saison.