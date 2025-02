Tencent S'engage dans la Course à l'Intelligence Artificielle avec DeepSeek

Le géant technologique chinois Tencent a franchi une nouvelle étape dans le domaine de l'intelligence artificielle en intégrant DeepSeek, une start-up chinoise prometteuse, à ses produits. Cette intégration, visible notamment dans le robot conversationnel Yuanbao, permettra aux utilisateurs d'accéder à de nouvelles fonctionnalités basées sur le raisonnement profond. Cette initiative témoigne de la volonté de Tencent de renforcer sa présence dans le secteur en pleine croissance de la recherche en ligne en Chine, face à la concurrence acharnée de Baidu et d'autres acteurs majeurs.

Le géant technologique chinois Tencent a annoncé lundi qu'il avait commencé à tester auprès de ses utilisateurs son propre modèle d'intelligence artificielle, après avoir intégré DeepSeek à ses produits. La start-up chinoise DeepSeek, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), avait fait les gros titres le mois dernier lorsqu'elle avait dévoilé son robot conversationnel R1, capable de rivaliser avec ses concurrents américains pour une fraction des coûts.

Tencent a déclaré dans un communiqué que certains utilisateurs de son robot conversationnel Yuanbao pourraient désormais poser leurs questions à DeepSeek ou à son nouveau modèle maison de raisonnement par IA, « Hunyuan Thinker ». « Grâce à ces deux modèles de raisonnement profond, la réponse aux questions est plus professionnelle, le raisonnement est plus évolué et les réponses semblent plus humaines », a estimé le groupe. Tencent, basé à Shenzhen (sud de la Chine), possède notamment l'application WeChat (messagerie, réseau social, paiement en ligne), omniprésente dans le pays, et est un poids lourd des jeux vidéo et de la diffusion de contenu. L'entreprise a apparemment commencé à intégrer DeepSeek dans plusieurs de ses produits, certains utilisateurs de WeChat ayant remarqué l'ajout dimanche d'une fonction de recherche alimentée par l'IA. Un porte-parole de Tencent a confirmé à l'AFP que l'application, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, avait « récemment lancé un test bêta pour l'accès à DeepSeek ». Ces annonces du groupe sont le signe d'un renforcement de la concurrence dans le secteur de la recherche en ligne en Chine. Un autre champion national des hautes technologies, Baidu, avait annoncé dimanche qu'il allait intégrer DeepSeek dans son moteur de recherche traditionnel, leader du marché. La semaine dernière, le géant chinois des véhicules électriques BYD avait déclaré qu'il intégrerait DeepSeek à ses voitures, à l'instar d'autres rivaux nationaux comme Geely, Great Wall Motors et Leapmotor. Malgré sa montée en puissance en Chine, DeepSeek suscite encore l'appréhension dans certains pays, qui s'interrogent sur son traitement des données personnelles des utilisateurs. Les autorités sud-coréennes ont ainsi annoncé lundi le retrait temporaire de DeepSeek des boutiques d'applications locales, le temps d'étudier sa gestion de ces données. L'Italie, l'Australie et certains Etats américains avaient déjà pris des mesures similaires





