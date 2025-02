Tempête record menace la Californie ravagée par les incendies

Une tempête d'une intensité exceptionnelle s'apprête à frapper la Californie, suscitant des inquiétudes quant aux risques d'inondations et de glissements de terrain dans les zones déjà touchées par les incendies. Le pic de la tempête est attendu jeudi, avec des précipitations pouvant atteindre 15 centimètres.

La Californie est à nouveau confrontée à une situation préoccupante. Une tempête d'une intensité exceptionnelle s'apprête à frapper l'État dorée, suscitant de vives inquiétudes quant aux risques d'inondations et de glissements de terrain , notamment dans les zones récemment ravagées par les incendies autour de Los Angeles .

Entre mercredi et vendredi, certaines régions du sud de l'État pourraient recevoir jusqu'à 15 centimètres de précipitations, selon les services météorologiques américains (NWS). Ce phénomène a placé les autorités locales en état d'alerte alors que la mégapole californienne se remet encore des incendies de janvier qui ont causé la mort de près d'une trentaine de personnes.Les autorités craignent des inondations importantes. « Il s'agit d'une forte tempête, certainement la plus forte de cette saison hivernale », a averti Ryan Kittell, météorologue du NWS, lors d'un point presse mardi. « Il y a un risque élevé d'inondations, en particulier à l'intérieur et autour des routes et des zones urbaines, ainsi qu'un risque significatif de coulées de débris. » Les habitants vivant à proximité des zones incendiées sont particulièrement menacés et invités à se tenir prêts à évacuer. En effet, les sols fragilisés par les incendies ne peuvent plus absorber l'eau correctement, favorisant des coulées de boue qui, dans certains cas, dégénèrent en glissements de terrain destructeurs.Pacific Palisades et Altadena, deux quartiers de Los Angeles, sont particulièrement surveillés en raison de leurs terrains en pente, déjà éprouvés par les incendies. Les services municipaux de Los Angeles sont en état d'alerte, des milliers de sacs de sable et de barrières en béton ont été installés ces dernières semaines pour tenter de limiter l'érosion des sols. Le pic de la tempête est attendu jeudi, une journée où les autorités recommandent vivement aux habitants de limiter au maximum leurs déplacements. « Il est recommandé à tout le monde de rester à l'écart des routes autant que possible jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi », a précisé Ryan Kittell. Si les zones brûlées sont les plus vulnérables, « c'est l'ensemble de Los Angeles qui doit se préoccuper de la pluie et de ses conséquences », a ajouté Karen Bass, la maire de Los Angeles. Comme souvent en Californie, ce phénomène météorologique est lié à une « rivière atmosphérique », un gigantesque couloir de pluie transportant la vapeur d'eau accumulée dans les tropiques autour d'Hawaï. Ces précipitations, bien que redoutées pour les dégâts qu'elles pourraient causer, sont aussi attendues avec impatience, le sud de la Californie n'ayant pas connu de pluies significatives depuis huit mois avant février





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tempête Californie Incendies Inondations Glissements De Terrain Los Angeles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'C'est une horreur', le calvaire d'une retraitée locataire d'une passoire énergétiqueFace à l'hiver glacial, Sabine, une retraitée parisienne de 68 ans, lutte quotidiennement contre le froid dans son appartement mal isolé.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »

États-Unis: une médecin inculpée pour avoir prescrit une pilule abortive à une femme en LouisianeUne médecin de New York a été mise en cause en Louisiane pour avoir prescrit une pilule abortive, dans cet État où l'avortement est strictement interdit.

Lire la suite »