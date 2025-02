Tempête Dévastatrice S'Abat sur la Californie

Une tempête d'intensité exceptionnelle s'apprête à frapper la Californie, suscitant des inquiétudes quant aux risques d'inondations et de glissements de terrain, en particulier dans les zones récemment ravagées par les incendies autour de Los Angeles.

Entre mercredi et vendredi, certaines régions du sud de l'État pourraient recevoir jusqu'à 15 centimètres de précipitations, selon les services météorologiques américains (NWS). Ce phénomène a mis les autorités locales en état d'alerte, alors que la mégalopole californienne tente encore de se remettre des incendies de janvier qui ont causé la mort d'une trentaine de personnes.Il s'agit d'une forte tempête, certainement la plus forte de cette saison hivernale, a averti Ryan Kittell, météorologue du NWS, lors d'un point presse mardi. Il existe un risque élevé d'inondations, en particulier à l'intérieur et autour des routes et des zones urbaines, ainsi qu'un risque significatif de coulées de débris. Les habitants vivant à proximité des zones incendiées sont particulièrement menacés et appelés à se tenir prêts à évacuer. En effet, les sols fragilisés par les incendies ne peuvent plus absorber l'eau correctement, favorisant des coulées de boue qui, dans certains cas, dégénèrent en glissements de terrain destructeurs.Nos services municipaux sont en état d'alerte, a insisté la maire de Los Angeles, Karen Bass, rappelant que des milliers de sacs de sable et de barrières en béton ont été installés ces dernières semaines pour tenter de limiter l'érosion des sols. Les quartiers de Pacific Palisades, dans les collines surplombant la ville, et d'Altadena, en banlieue de Los Angeles, sont particulièrement surveillés en raison de leurs terrains en pente, déjà éprouvés par les incendies. Le pic de la tempête est attendu jeudi, une journée où les autorités recommandent vivement aux habitants de limiter au maximum leurs déplacements. Il est recommandé à tout le monde de rester à l'écart des routes autant que possible jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi, a précisé Ryan Kittell. Si les zones brûlées sont les plus vulnérables, c'est l'ensemble de Los Angeles qui doit se préoccuper de la pluie et de ses conséquences, a ajouté Karen Bass. Comme souvent en Californie, ce phénomène météorologique est lié à une « rivière atmosphérique », un gigantesque couloir de pluie transportant la vapeur d'eau accumulée dans les tropiques autour d'Hawaï. Ces précipitations, bien que redoutées pour les dégâts qu'elles pourraient causer, sont aussi attendues avec impatience, le sud de la Californie n'ayant pas connu de pluies significatives depuis huit mois avant février.





