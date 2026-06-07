Témoignage choc : une ancienne adepte raconte l'enfer au sein du mouvement raëlien

Une ex-adepte du mouvement raëlien brise le silence et révèle les tortures psychologiques et physiques subies dès son arrivée. Un récit glaçant qui éclaire les pratiques sectaires de la communauté fondée par Claude Vorilhon.

Une ancienne adepte du mouvement raël ien, dont l'identité n'a pas été révélée, a livré un témoignage accablant sur les conditions de vie et les pratiques au sein de la secte fondée par Claude Vorilhon , alias Raël .

Dans un entretien exclusif, elle raconte les sévices psychologiques et physiques qu'elle a subis dès son premier jour dans la communauté.

'Raël m'a torturée dès le premier soir', confie-t-elle, décrivant des rituels d'humiliation et de contrôle mental destinés à briser sa volonté. La femme, qui a passé plusieurs années au sein du groupe, explique comment les membres étaient soumis à une discipline de fer. Les règles étaient strictes : obéissance absolue au gourou, privation de sommeil, travaux forcés, et isolement total du monde extérieur. Les communications avec les proches étaient interdites, et toute tentative de fuite était sévèrement punie.

'On nous répétait sans cesse que nous étions des êtres inférieurs, que seul Raël pouvait nous sauver', se souvient-elle. Le mouvement raëlien, connu pour ses positions sur le clonage et l'extraterrestre, aurait ainsi utilisé des techniques de manipulation mentale comparables à celles des sectes les plus dangereuses. Cette révélation intervient alors que le mouvement raëlien tente de redorer son image à l'international.

Fondé dans les années 1970, le groupe prône un message de paix et d'amour, mais les témoignages d'anciens adeptes dressent un tableau bien différent. Selon notre source, les conditions de vie étaient misérables : nourriture insuffisante, soins médicaux inexistants, et une surveillance constante.

'Je n'étais plus une personne, mais un objet au service du maître', déplore-t-elle. Elle espère que son témoignage aidera d'autres victimes à briser le silence et à dénoncer les abus. Les autorités françaises, qui ont déjà enquêté sur le mouvement par le passé, pourraient être amenées à rouvrir le dossier. L'ancienne adepte insiste sur la difficulté de quitter la secte.

'Ils vous font croire que vous êtes incapable de survivre sans eux', explique-t-elle. Aujourd'hui, elle suit une thérapie pour se reconstruire, mais les cicatrices restent. Son récit est un avertissement pour ceux qui seraient tentés par ce genre de communauté.

'Il faut écouter les victimes, pas les discours enjoliveurs des gourous', conclut-elle. Un message qui résonne d'autant plus fort que le mouvement raëlien compte encore des milliers de membres à travers le monde. Au-delà de ce cas particulier, ce témoignage met en lumière les mécanismes d'emprise sectaire qui peuvent toucher n'importe qui. Les experts rappellent l'importance de la prévention et de l'éducation pour reconnaître les signes d'une dérive sectaire.

Des associations comme la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) sont en première ligne pour aider les victimes et sensibiliser le public. Espérons que la parole de cette femme permettra de faire avancer la lutte contre ces pratiques inacceptables





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raël Secte Témoignage Emprise Claude Vorilhon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Après une enquête, une ONG dénonce la surreprésentation de la pêche industrielleUn rapport a été publié à la fin du mois de mai 2026 par l’association Bloom, après une enquête pour tenter de comprendre qui gouverne réellement la pêche française.

Read more »

Clemente victime d'une luxation au coude après une grave reprise à Las VentasLe torero français Clemente a été accroché par un toro de Juan Pedro Domecq lors de la deuxième corrida de sa carrière à Las Ventas. Bien qu'il ait échappé au coup de corne, il souffre d'une luxation du coude gauche qui l'éloignera des arènes pour de longues semaines.

Read more »

Au moins un mort dans une fusillade dans une station-service en Israël, l'assaillant 'neutralisé'Un mort et un blessé grave ont été recensés dans une station-service dans le centre d'Israël après des tirs. La police a dit avoir 'neutralisé' l'assaillant.

Read more »

Qui est la mère de Sarah Lelouch, Gunilla Friden, ancienne mannequin suédoise et ex-compagne de Claude Lelouch ?La vie de Gunilla Friden, mère de Sarah Lelouch et ancienne compagne de Claude Lelouch, est peu connue du grand public. Elle est une mannequin suédoise qui a vécu une histoire avec le réalisateur français Claude Lelouch dans les années 1970. Elle est également la mère de Simon Lelouch, le fils aîné de Claude Lelouch. Gunilla Friden a choisi de rester dans l'ombre et a élevé sa fille, Sarah Lelouch, qui a suivi les traces de son père et est devenue une personnalité médiatique.

Read more »