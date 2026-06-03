Témoignage choc : un prêtre affirme avoir hébergé et confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022

Dans l'émission Appel à témoins, un homme se disant prêtre a affirmé avoir hébergé Xavier Dupont de Ligonnès dans l'Aude en 2022 et avoir reçu sa confession des meurtres de sa famille. Julien Courbet émet des doutes sur l'authenticité de ce témoignage.

Un nouveau rebondissement dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, a secoué l'émission Appel à témoins diffusée sur M6. Un individu se présentant comme un prêtre , le père Marc, a affirmé avoir hébergé le fugitif pendant quatre jours en 2022 dans une communauté religieuse située dans l'Aude.

Selon ce témoignage choc, recueilli par Julien Courbet, Dupont de Ligonnès lui aurait confessé le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, perpétré en 2011 à Nantes. Le religieux a expliqué que le fugitif était arrivé dans un état de grande détresse et avait pleuré pendant quinze minutes avant de faire ses aveux.

Cette révélation, diffusée ce mardi 2 juin, a laissé l'animateur et les téléspectateurs stupéfaits, d'autant que l'homme a précisé avoir agi avec l'accord de son évêque de Carcassonne, qui l'aurait encouragé à briser le silence. Pourtant, Julien Courbet s'est montré dubitatif, allant jusqu'à émettre l'hypothèse que Xavier Dupont de Ligonnès lui-même aurait pu se faire passer pour le prêtre au téléphone, une idée folle mais qui interpelle.

Le père Marc a laissé son numéro de téléphone pour permettre des vérifications, mais l'affaire soulève de nombreuses questions sur la crédibilité de ce témoignage et sur la possible survie du fugitif, dont les dernières traces remontent à avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens. Cette affaire, qui a débuté il y a quinze ans, avait jusqu'à présent privilégié la thèse du suicide, mais de nouveaux éléments récents laissent penser que Dupont de Ligonnès pourrait être toujours en vie.

Avant ce témoignage du prêtre, une loueuse de véhicules avait déjà assuré avoir eu affaire à lui quelques jours après sa disparition. Les images de vidéosurveillance le montrant retirer de l'argent dans le Var avaient également relancé les recherches. Le témoignage du père Marc, bien que surprenant, s'inscrit dans une série de pistes qui maintiennent l'affaire sous les projecteurs.

Julien Courbet, dans son émission, a souligné le paradoxe d'un prêtre qui révèle des éléments de confession, normalement protégés par le secret sacramentel. Cela a conduit à un débat sur la véracité de ses dires et la possibilité d'une imposture. Le journaliste a promis de creuser cette piste, tout en rappelant que l'église est secouée par des scandales de violences et que ce témoignage pourrait être un appel à la transparence.

L'émission Appel à témoins a ainsi offert une plateforme à ce que certains qualifient de révélation majeure, tandis que d'autres y voient une tentative de manipulation. Le père Marc, qui a souhaité rester anonyme par crainte de représailles, a décrit un homme accablé par la culpabilité, cherchant une forme de rédemption. Il a précisé que la confession avait eu lieu dans une atmosphère de profond désespoir, après que Dupont de Ligonnès eut passé trois jours dans la communauté sans parler.

Ce n'est que le quatrième jour qu'il aurait brisé le silence, avouant les faits avec force détails qui correspondent au dossier judiciaire. Les enquêteurs, saisis de ces nouvelles informations, devront déterminer si ce prêtre est crédible et s'il peut fournir des preuves tangibles de sa rencontre avec le fugitif. En attendant, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner l'opinion publique, mêlant mystère, tragédie et espoir de voir enfin la vérité éclater.

Le prochain épisode de cette saga judiciaire s'écrit peut-être aujourd'hui, grâce à ce témoignage hors du commun qui pourrait bien relancer les recherches sur les traces de l'homme le plus traqué de France





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