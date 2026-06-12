Une ancienne adepte du mouvement raëlien révèle les tortures et l'emprise psychologique subies au sein de l'organisation de Claude Vorilhon, dénonçant les abus derrière une façade de philosophie pacifique.

Une ancienne adepte du mouvement raëlien, fondé par Claude Vorilhon , a livré un témoignage poignant sur les abus et l'emprise psychologique qu'elle aurait subis. Elle décrit des pratiques de torture et de manipulation dès les premiers jours de son engagement, révélant la face sombre de cette organisation souvent présentée comme une philosophie de paix et de science.

Son récit met en lumière les mécanismes de coercition et les traumatismes durables infligés aux membres, remettant en question l'image publiquement diffusée par le groupe. Ce témoignage s'inscrit dans un cadre plus large de dénonciations contre les dérives sectaires, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue face à de tels mouvements.

L'ancienne adepte explique comment, sous couvert de promesses de salvation et d'une société idéale, le mouvement exerçait un contrôle total sur la vie des membres, allant jusqu'à des actes de violence physique et psychologique. Elle relate son parcours, de l'engagement initial plein d'espoir à la prise de conscience progressive de l'emprise exercée, puis à la difficile sortie du milieu. Son histoire illustre les techniques de persuasion employées, l'isolement des membres vis-à-vis de leurs proches, et la peur constante de représailles.

Elle insiste sur le fait que derrière les discours sur la transhumanisme et la venue d'extraterrestres se cache une réalité de domination et de souffrance. Ce témoignage contribue à alerter le public et les autorités sur les risques de dérives sectaires, même dans des groupes se présentant sous des appellations modernes ou scientifiques. Il rappelle que toute organisation exigeant une soumission absolue et coupant les individus de leur environnement social peut devenir dangereuse.

L'ancienne membre appelle également à soutenir les victimes et à renforcer les dispositifs d'accompagnement pour ceux qui souhaitent quitter de tels milieux. Son récit, bien que personnel, rejoint d'autres signalements concernant le raëlisme, notamment en matière de manipulation mentale et d'exploitation financière. Il soulève des questions sur la capacité des sociétés démocratiques à protéger leurs citoyens contre les influences néfastes de groupes sectaires, tout en respectant les libertés individuelles.

En définitive, ce témoignage est un cri d'alarme et un appel à la responsabilité collective face à des organisations qui promettent le bonheur mais imposent l'oppression





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