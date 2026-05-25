Télétravail sous la canicule, enquête sur la grande distribution et afflux d’investissements étrangers en France

Analyse des conditions de télétravail lors des fortes chaleurs, des pratiques litigieuses de la grande distribution et des raisons pour lesquelles la France continue d’attirer les investisseurs internationaux.

Alors que les températures s’envolent et que les vagues de chaleur s’étendent sur l’ensemble du territoire, nombre de salariés ressentent l’attrait du télétravail comme une délivrance.

Échapper aux transports en commun bondés ou à la pénible traversée du trafic routier devient une priorité lorsqu’il fait 40 °C à l’extérieur. Pourtant, la possibilité de travailler depuis son domicile ne dépend pas uniquement de la météo. La législation du travail ne prévoit aucune clause permettant d’imposer le télétravail en fonction du degré de chaleur ambiante. Les employeurs peuvent toutefois aménager les conditions de travail, offrir des équipements de climatisation ou instaurer des horaires flexibles.

Dans ce contexte, la question se pose : peut‑on réellement exiger le télétravail lorsqu’il fait très chaud ? La réponse de l’experte en droit du travail, Stéphanie Coleau, précise que le recours au télétravail doit être prévu par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale motivée, et que le déclenchement d’une telle mesure pour cause de température élevée doit être justifié par le respect de l’obligation de sécurité de l’employeur.

En l’absence de dispositif spécifique, les salariés restent soumis aux règles habituelles et ne peuvent pas revendiquer un droit automatique au travail à distance simplement parce que le thermomètre grimpe. Parallèlement, le monde de la grande distribution fait l’objet d’une investigation sénatoriale qui a mis en lumière des pratiques jugées prédatrices envers les fournisseurs.

Le rapport publié le 21 mai révèle que certaines enseignes, telles que Carrefour, Leclerc ou Auchan, imposent des marges excessives et des exigences contractuelles qui pénalisent les producteurs. Cette dénonciation a relancé le débat sur la régulation des relations commerciales et la nécessité d’instaurer davantage de transparence dans la chaîne d’approvisionnement.

Selon Stéphanie Coleau, ces pratiques risquent d’entraîner des déséquilibres de concurrence et de fragiliser les petites entreprises, ce qui pourrait finalement se répercuter sur les prix pour le consommateur final. Elle recommande une révision des accords-cadres, une meilleure gouvernance des commissions d’achat et le renforcement des mécanismes de contrôle afin de garantir une concurrence saine. Dans le même temps, la France continue d’attirer les investissements étrangers, consolidant sa position de leader en Europe depuis sept ans.

Le cabinet EY recense 852 projets d’implantation ou d’extension prévus pour 2025, couvrant des secteurs aussi divers que l’automobile, les technologies vertes et les services numériques. La décision de Stellantis d’ouvrir sa chaîne de production à Rennes aux modèles de la marque chinoise Dongfeng illustre cette dynamique d’ouverture internationale. Cette coopération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à profiter des compétences techniques locales tout en répondant à la demande du marché mondial.

Selon les analyses de Stéphanie Coleau, la capacité de la France à maintenir cet élan dépendra de la stabilité de son cadre fiscal, de la disponibilité de talents qualifiés et de l’efficacité des dispositifs d’accompagnement à l’innovation. En somme, la combinaison d’un environnement juridique clair, d’incitations économiques ciblées et d’une infrastructure de recherche solide devrait permettre à la France de rester attractive pour les capitaux étrangers, même dans un contexte géopolitique incertain





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