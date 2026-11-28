Les Bonnes Tables du Lot organisent le tirage au sort du Téléthon le 8 décembre 2026. 29 lots sont à gagner grâce à l'engagement de 23 restaurants participants.

La quarantième édition du Téléthon voit ses actions locales se concrétiser dans le Lot avec une initiative ambitieuse portée par la communauté gastronomique régionale. Pascal Bardet, président des Bonnes Tables du Lot et chef du restaurant Le Gindreau, mobilise une vingtaine d'établissements pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Cette campagne de solidarité associe vente de billets et attribution de nombreux lots en échange de contributions financières directes.

Une initiative née d'une rencontre personnelle en 2024

Le projet trouve son origine dans une discussion profonde survenue en 2024 à l'occasion des cinquante ans du Gindreau. Pascal Bardet et son épouse Sandrine ont reçu Pierre Tabel, éleveur de porcs gascons, et son épouse Émilie. Cette famille venait partager un repas avec leurs trois garçons, dont trois d'entre eux sont atteints de la myopathie de Duchenne. Il s'agit d'une maladie génétique neuromusculaire évolutive qui affecte durablement la santé des jeunes patients.

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Cette rencontre a marqué les esprits et a incité le couple Bardet à s'engager personnellement pour la cause dès l'année suivante. Une cagnotte en ligne a été mise en place en 2025 pour préparer le terrain. Le rôle de Pascal Bardet en tant que président des Bonnes Tables du Lot, élu en avril 2026, a permis d'amplifier cette démarche individuelle en une action collective structurée et professionnelle.

Le mécanisme de la collecte et des 29 lots à gagner

L'opération s'appuie sur l'adhésion enthousiaste de vingt-trois restaurants membres du réseau Les Bonnes Tables du Lot. Ces partenaires offrent chacun un ou plusieurs lots, permettant d'atteindre un total de vingt-neuf cadeaux mis en jeu. L'objectif est de récompenser les participants tout en maximisant les fonds recueillis pour la recherche médicale.

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Les lots proposés incluent principalement des nuitées en hôtel ou en chambre d'hôtes, accompagnées de petits-déjeuners. Ces prestations sont offertes par les établissements membres du réseau et représentent une valeur significative pour les lauréats. Chaque billet acheté à 10 euros ouvre droit à une participation au tirage au sort, sans limite de quantité pour un même acheteur.

Calendrier précis et plateforme de billetterie sécurisée

La vente des billets se déroule exclusivement via la page Facebook officielle des Bonnes Tables du Lot. Un lien direct redirige vers HelloAsso, la plateforme partenaire spécialisée dans la gestion des collectes de fonds solidaires. Les participants peuvent acquérir autant de billets qu'ils le souhaitent pour augmenter leurs chances de remporter un des lots proposés par les restaurateurs locaux.

La période de vente est strictement limitée dans le temps. La billetterie reste ouverte jusqu'au lundi 7 décembre à 23 heures 59. Cette date limite permet de finaliser les comptes et de vérifier les listes des gagnants potentiels avant la cérémonie finale. Aucun achat ne sera accepté après cette heure précise le soir du lundi.

Le tirage au sort officiel est prévu pour le mardi 8 décembre. Les noms des gagnants seront publiés sur la page dédiée Au-delà des cadeaux à gagner. Cette transparence garantit l'équité de la procédure et informe rapidement les participants des résultats de la loterie solidaire.

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Impact concret pour les familles concernées par la maladie

Cette mobilisation dépasse le simple cadre commercial pour devenir une chaîne de solidarité concrète. Pascal Bardet insiste sur le fait que chaque billet acheté correspond à un geste de soutien direct pour les familles touchées. La myopathie de Duchenne nécessite des soins continus et la recherche avancée est cruciale pour l'avenir des patients.

La participation des restaurateurs, des producteurs et des particuliers crée un écosystème de bienveillance autour de cette quarantième édition. L'engagement des vingt-trois restaurants illustre la force du tissu économique local lorsqu'il est orienté vers une cause humanitaire. Les noms des gagnants seront annoncés après le tirage du 8 décembre, marquant la fin de cette phase de collecte.

Les participants sont invités à se mobiliser dès maintenant pour faire de cette opération un succès retentissant. Le lien de partage se trouve sur la page Facebook Les Bonnes Tables du Lot. La plateforme HelloAsso sécurise les transactions pour une contribution efficace. En participant, chaque individu contribue à l'espoir et à la recherche pour les personnes atteintes de pathologies neuromusculaires.